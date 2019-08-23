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華聞快遞／陸民營企業500強名單出爐！　華為連續4年位居榜首

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▲華聞快遞／陸民營企業500強名單出爐！　華為連續4年位居榜首（圖／中新社）

▲500強名民營企業單出爐，華為蟬聯榜首。（圖／中新社）

《青海》陸民營企業500強名單出爐！　華為連續4年位居榜首

「中國民營企業500強峰會」昨（22）日在青海西寧舉行。在峰會上，大陸全國工商聯發布了「2019中國民營企業500強」榜單，和去年相比，有85家企業新進入榜單；華為投資控股有限公司蟬聯榜首，海航集團和蘇寧控股則分列第二，三位。（中新社）

《浙江》經濟開發區規上工業增加值達4904.8億人民幣

浙江省今年上半年的經濟開發區規模以上工業增加值達4904.8億元（人民幣，下同），年增率增長14.7％，佔​​全省的64.3％，增速高於全省8.5％。浙江省商務廳近日透露，今年上半年以來，浙江省經濟開發區堅持穩中求進的工作總步調，在「穩外資、穩外貿、增動能」等方面已取得實效。（中新社）

《北京》創新發展機器人產業到2021年　本市該產業收入超120億元

北京市機器人企業在2018年數量已達400多家，全產業收入達到100億元。據悉到2021年，北京市機器人產業配套體系逐步完善，機器人及相關產業收入將超過120億元。（中新社）

《北京》安排43個高精尖資金支援項目　帶動社會投資約32億人民幣

北京加快高精尖產業項目建設，預計安排43個高精尖資金支援項目，帶動社會投資約32億元。數據顯示，北京2018年十大高精尖產業實現營業收入3.25萬億元。據悉，截至目前，新一代訊息技術、科技服務業的產業集群規模超過兆元，醫藥健康、智能裝備和節能環保產業超過千億元，今年積體電路有望突破千億元。（中新社）

▲北京大興國際機場,北京,機場,新機場,首都國際機場。（圖／CFP）

▲北京大興國際機場。（圖／中新社）

《海南》海南成功發行88.5億人民幣地方政府債券

海南省財政廳近日透露，該廳代表省政府面向商業銀行、券商等金融機構成功發行88.5億元海南省政府債券。據悉，此次債券發行後，海南省2019年累計發行新增債券已達346億元，比財政部要求的時間提前41天完成全年新增債券發行任務。（中新社）

《廣東》廣州推出20條措施發展「夜間經濟」

廣州多部門22日聯合推出「夜間經濟」發展措施，計劃至2021年，在全市打造30個夜間經濟聚居區，打造「廣州之夜」品牌。據悉，廣州市目前屬11家博物館本月起已實行夜間開放或延遲開放。（中新社）

《山西》山西借力「進博會」擴大對外開放

的「第二屆中國國際進口博覽會」（簡稱進博會）招商路演（太原站）活動在23日舉辦，山西積極展現借助這一國際舞台，促進對外開放。據悉，近年來，山西積極擴大對外開放，努力克服地處內陸的區位短板，在產業開放、國際合作等領域動作頻頻。（中新社）

《青海》鹽湖提鋰再添重大科技專項「將撬動4億人民幣產值」

青海省科技廳21日對外透露，該省2019年省級重大科技專項「鹽湖資源制取金屬鋰產業鏈關鍵技術研究與示範」項目將構建從鹽湖複雜體系中，高效綠色分離提取氯化鋰的新工藝，並在此基礎上建成千噸級電解金屬鋰聯產示範裝置，預計執行期內新增產值4億元人民幣。（中新社）

▲華聞快遞／陸民營企業500強名單出爐！　華為連續4年位居榜首（圖／中新社）

▲青海鹽湖鋰產品。（圖／中新社）

ET快訊
私菸10009只取一條！他買千條緩起訴　「悲情吳宗憲」790
砍頭逆子出庭認殺母　「沒掉過一滴眼淚」檢求處死刑
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關鍵字：華聞快遞,青海,華為,浙江,北京,廣東,海南

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