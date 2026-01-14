西安華清池「貴妃出浴」像被盯上　民眾投訴半裸形象「敗壞社會風氣」

▲西安華清池貴妃出浴雕像。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

西安華清池景區內的「貴妃出浴」雕像存在多年，卻在近期被大陸部分網友「盯上」，其造型呈現半裸狀態遭到投訴，質疑形象「不雅觀」、「敗壞社會風氣」。相關輿論迅速在網路發酵。對此，華清池景區與文化主管單位也出面說明，該雕像設置多年，並非近期新增或臨時增設設施。

《都市時報》報導，近日，多名網友發帖稱，西安臨潼華清池景區內的「貴妃出浴」雕像因袒露上半身，存在「不雅觀」、「敗壞社會風氣」等問題。相關帖子發佈後，迅速引發數萬網友關注和熱議，部分網友認同上述觀點，認為雕像衣不蔽體，有損楊貴妃的古典形象。

華清池景區工作人員回應表示，該雕像由中國知名雕塑家、廣州美術學院教授潘鶴創作，於1991年正式安放於景區，當年設計方案已通過地方政府及文化機構審核，創作初衷是為呈現華清池作為皇家園林的歷史文化氛圍。

工作人員也指出，人體藝術在中國歷史上並非罕見，從漢代壁畫、碑刻、銅鏡，到敦煌莫高窟的部分壁畫與雕塑，均可見女性半裸或裸身形象，屬於特定時代審美與藝術表現的一部分。

對於民眾反映情況，景區方面表示已將相關意見向上級單位回報，目前仍待進一步處理。西安市文旅部門則回應，華清宮為5A級景區，每年均需接受專家復核評估，該雕塑自設置以來一直存在，並非近期新建或臨時增設。