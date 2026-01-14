首場彈劾公聽會！白營學者林騰鷂列賴清德十大惡行　批：丟臉到極點

記者蘇靖宸／台北報導

立法院首場總統賴清德彈劾案公聽會今（14日）登場，由民眾黨團推派的東海大學法律系退休教授林騰鷂會中羅列賴的「十大惡行」；林批評，賴是丟臉丟到極點的總統，1年7個多月以來，拜廟、造勢、批評政治對手，重要國政卻不做，還搞大罷免，讓人民看不起，今天彈劾只是制裁開端。

國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌日前各自領銜提案彈劾賴清德，立法院14日召開全院委員會，進行首場公聽會，邀請7名專家學者及7名朝野立委發表意見。在公聽會上，林騰鷂以「賴清德違憲亂政 應受彈劾的十大惡行」為題，總結他認為賴清德1年7個月總統任內做的「壞事」；他直言，賴清德說自己不貪不取，為什麼要被彈劾，但他認為這是非常無知、無恥、無賴的說法，因為錯誤政策比貪汙可怕、不當人事安插也比貪汙可怕，更可怕的是濫用公權力、亂花人民納稅錢。

▲林騰鷂14日在立法院首場彈劾賴清德案公聽會上，痛批賴丟臉丟到極點。（圖／記者湯興漢攝）

林騰鷂表示，第一、「賴清德背叛人民 ，違反憲法忠誠義務」，這是最壞的，因為賴當選總統以前信誓旦旦當選後要召集朝野協商來推動憲改，且接受網紅「館長」訪問時說要推動司改，修理恐龍法官，但現在恐龍大法官出現了，賴還去讚美，這是非常嚴重事情。林騰鷂說，賴清德總統就職時依照憲法48條宣示，一定尊重憲法、盡忠職務，如有違誓言，應受嚴厲制裁，所以今天彈劾只是制裁開端。

第二、「不依憲公布法律」 。林騰鷂認為，賴清德提示行政院長卓榮泰不依法行政、不依法編預算、不依憲副署、不依憲開行政會議等「四個不依」。第三、「在正式文件上寫『宜聲請釋憲及暫時處分』」，賴清德用政治信令干預憲法應該公布法律程序，很不對也很糟糕，不像是一個總統的作為，很丟臉，「這總統讓人感到很羞恥」。

第四、「整年操弄、策動對立委大罷免，為憲大壓多數人民選出的國會」；第五、「總統兼黨主席，夥同行政院、監察院、民進黨團聲請釋憲，侵蝕國會權力、推翻民進黨自己提過的國會改革」；第六、「國政選舉化，以動員取代治理」第七、「兩度胡亂提名親司、不適格大法官人選，敗壞司法公信力」；第八、「稱許枉法裁判大法官，放任憲法法庭在未達法定評議人數下作成裁判」；第九、「不讓請病假一年的監察院長辭職，坐視監察院職能敗壞」；第十、「重大民生全面施政，卻常下鄉、下海，把總統職位做賤」。

林騰鷂批評，賴清德是丟臉丟到極點的總統，1年7個多月以來，賴拜廟、造勢、輔選、用影片、批評政治對手，重要國政不做，像是最近少子化辦公室事情，還有很多軍購弊案，人民血汗納稅錢可以用兩張A4只來用？這要讓立委怎麼審？且還搞大罷免、大輔選，卻卸責立法院的做法，讓人民看不起這總統。

▼立法院首場彈劾賴清德案公聽會14日登場。（圖／記者湯興漢攝）