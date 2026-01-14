美國丹麥二選一！　格陵蘭總理選邊站遭川普嗆：你哪位？

記者張靖榕／綜合報導

格陵蘭總理尼爾森（Múte Egede Nielsen）13日明確排除格陵蘭轉而投入美國懷抱的可能性，表示在當前地緣政治緊張情勢下，格陵蘭更傾向與丹麥維持既有的聯盟關係，並釋出暫時擱置獨立進程的訊號。美國總統川普隨後回應稱，「那是他們的問題」，並表示自己「根本不知道尼爾森是哪位」，同時警告此番立場「恐怕會對尼爾森造成嚴重問題」。

▲格陵蘭總理尼爾森（左）與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen，右） 。（圖／達志影像／美聯社）



格陵蘭總理擱置獨立進程 與丹麥同一國

彭博報導，尼爾森當天與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）舉行聯合記者會時表示，格陵蘭正面臨嚴峻的地緣政治危機，如果此刻必須在美國與丹麥之間做出選擇，「我們選擇丹麥，選擇我們今日所熟悉的、丹麥王國一部分的格陵蘭」。

對於外界關注格陵蘭是否應暫停推動獨立議題，尼爾森進一步指出，當前最重要的是團結一致。他強調，格陵蘭仍立足於丹麥王國體系之內，並在捍衛基本原則與核心價值上，與丹麥政府完全一致。

丹麥、美國將展開會談

報導指出，丹麥與格陵蘭的外交高層預計於14日在華府舉行會談，美國副總統范斯（J.D. Vance）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）都將與會。會談目的被形容為試圖淡化華府近來針對格陵蘭的強硬言論，並設法緩解雙邊緊張關係。

尼爾森也坦言，當前局勢「相當嚴峻」，並直言川普政府揚言併吞格陵蘭的作法「完全不合常理」，對區域穩定與國際秩序構成衝擊。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



川普：那是他們的問題

川普13日在受訪時，被問及尼爾森上述立場時態度強硬表示，「那是他們的問題，我不同意他們」，並補充說「我不知道他是誰，對他一無所知，但那對他會是個大問題」，言語間流露不滿。

歐洲保護策略恐失敗

彭博同時引述知情人士報導，德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）12日曾與盧比歐會晤長達90分鐘，原本計畫提出一項新的北大西洋公約組織北極任務構想，以保護格陵蘭安全，並藉此試探川普對格陵蘭去向的真正戰略意圖，但會談最終「空手而歸，且深感不安。」

報導分析指出，歐洲此次未能摸清川普政府的戰略盤算，不僅凸顯跨大西洋關係持續惡化，也顯示歐洲領導人在處理直接影響歐洲大陸安全的重大衝突議題時，實際發言權相當有限。