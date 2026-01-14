陸軍工企業人員遭「溫柔鄉」設局　提供12份國家級機密判刑10年

▲大陸官方釋出軍工企業人員遭間諜吸收案例。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國安部近日再揭涉諜案件，某軍工企業一名郭姓項目經理出境執行公務期間，遭境外人員透過社交場合接近，隨後再以「美色」設局並要脅策反，最終，這名郭姓經理向境外提供多份涉及大陸國家安全的機密資料和情報，被國安單位查獲。案件經審理後，涉案人員均被依法判刑，郭姓經理遭判處有期徒刑10年。

《澎湃新聞》報導，某軍工企業項目經理郭某因公務需要，隨團赴某國某市進行項目驗收工作。在境外期間，一名自稱「商務代表」的境外人員通過刻意安排的社交場合接近郭某。這一看似偶然的邂逅，實則是境外間諜情報機關精心設計的圍獵行動。

相關資訊顯示，郭姓經理在境外未能抵擋對方設下的美色陷阱，發生不正當關係後，遭境外間諜人員以曝光隱私為由進行要脅，進而被策反。

其後，郭某依照境外間諜組織指示，協助對方策反同團的企業高級工程師陳某及工作人員黎某，並在多次接觸中負責現場翻譯與聯繫。

經鑑定，郭某等人向境外提供的材料中，有12份屬於秘密級國家秘密，另有6份屬於情報內容；此外，陳某、黎某另行提供的資料中，亦包含2份秘密級國家秘密及3份情報。

法院審理後認定，郭某行為已構成間諜罪，判處有期徒刑10年，剝奪政治權利3年；陳某、黎某也分別被依法追究刑事責任。