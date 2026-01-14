　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

環境部增設暫置場解「土方之亂」　彭啓明：可處理1.5億立方公尺

▲▼彭啓明善用AI軟硬體，包括智慧眼鏡、Gemini 3、NotebookLM等。（圖／記者許敏溶攝）

▲針對土方之亂，彭啓明表示，已經在盤點中，預計處理量高達 1.5 億立方公尺。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

營建土方清運新制元旦上路，清除機具應裝置GPS即時追蹤系統，卻引發「土方之亂」。環境部長彭啓明表示，這只是短時間亂象，支持內政部推動的政策，政府已經著手盤點，在1、2年內找出營建土方的去處，預估可處理量達 1.5 億立方公尺。

過去清運營建土方僅用紙本單，常有轉單或非法亂倒等情況，為解決該亂象，國土署從今年元旦起實施新制，要求土石方清運車輛必須安裝GPS（全球衛星定位系統），同時每個進出點都以電子聯單申報。但新制上路後，因為缺乏順暢去化機制，導致土方價格飆漲，而被稱為「土方之亂」

對此，環境部長彭啓明昨（13日）指出，過往營建土石方在運送過程中缺乏監控，導致存在巨大「黑數」與流向不明問題，所以對於內政部推動清運車輛一定要裝GPS政策，環境部是全力支持。

彭啓明進一步表示，土方之亂只是短時間，在過去1年，中央已經透過和地方合作，共有16個縣市成立營建土石方去化的跨單位平台，另有6個縣市正在進行，但這是新增預算，希望立法院盡速審查通過，能補助給地方政府建立這個平台。

彭啓明指出，目前已跟內政部合作，盤點土方可去化之處，預估可處理量達 1.5 億立方公尺，目標是讓所有營建土方都有去處，目前國土署已著手盤點，會在1、2年內找到土方去處，同時透過電子聯單與 GPS 追蹤運送過程，防止非法棄置，再結合AI科技與跨部會管理，有效管理及再利用營建廢棄物。

01/12 全台詐欺最新數據

542 1 8155 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

完勝暖氣！「靠1神物超好睡」痠痛也好了　一票人推：電費沒增加

才道歉完！小北百貨又被抓包「簡體字布條」　網怒：不知悔改

首颱「洛鞍」最快明天生成　清晨3地低溫再探10度以下

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

1個半月「新人只上7天班」太荒謬！老闆無法資遣

路易莎聊天！K書男「可以小聲點嗎」　雄女神回

急凍4天！　下波挑戰寒流

高鐵公司總獎金7個月創新高　年終3.4個月2/6發放

快訊／今晨5℃！　洛鞍颱風最快明生成

下波再戰寒流　濕→乾冷很長時間

購車族等等！台美談判傳「進口車關稅降到0％」

快訊／11縣市低溫特報！急凍跌破10度

專挑已婚富商問「想玩嗎？」律師：吃相難看

每到下午3點「特別想吃甜點！」　醫揭2警訊：不是嘴饞

出國「先選遠的國家」她曝原因　一票認同

建商開不開工都是死！陳志聲：房市1年半內不會見底

內政部國土管理署自今年（2026）元旦正式實施「營建剩餘土石方全流向管制」制度，卻因缺乏完善配套與足夠棄土場，全台建築工地在開工與停工之間進退兩難，台中精湛建設董事長陳志聲直言，目前業界已陷入「開工、不開工都是死」的困境。他同時也預期，「房市1年半內不會見底！」

「土方之亂」引爆全台大停工　網友質疑：以前都亂倒？

2招快速止血！　李同榮祭「土方之亂白皮書」3階段滅火

土方之亂苦等配套　土資場「暫停收容」公告滿天飛

漫天開價致禍？　土方業者喊冤：根本無法出土

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

