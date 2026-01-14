環境部增設暫置場解「土方之亂」　彭啓明：可處理1.5億立方公尺

▲針對土方之亂，彭啓明表示，已經在盤點中，預計處理量高達 1.5 億立方公尺。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

營建土方清運新制元旦上路，清除機具應裝置GPS即時追蹤系統，卻引發「土方之亂」。環境部長彭啓明表示，這只是短時間亂象，支持內政部推動的政策，政府已經著手盤點，在1、2年內找出營建土方的去處，預估可處理量達 1.5 億立方公尺。

過去清運營建土方僅用紙本單，常有轉單或非法亂倒等情況，為解決該亂象，國土署從今年元旦起實施新制，要求土石方清運車輛必須安裝GPS（全球衛星定位系統），同時每個進出點都以電子聯單申報。但新制上路後，因為缺乏順暢去化機制，導致土方價格飆漲，而被稱為「土方之亂」

對此，環境部長彭啓明昨（13日）指出，過往營建土石方在運送過程中缺乏監控，導致存在巨大「黑數」與流向不明問題，所以對於內政部推動清運車輛一定要裝GPS政策，環境部是全力支持。

彭啓明進一步表示，土方之亂只是短時間，在過去1年，中央已經透過和地方合作，共有16個縣市成立營建土石方去化的跨單位平台，另有6個縣市正在進行，但這是新增預算，希望立法院盡速審查通過，能補助給地方政府建立這個平台。

彭啓明指出，目前已跟內政部合作，盤點土方可去化之處，預估可處理量達 1.5 億立方公尺，目標是讓所有營建土方都有去處，目前國土署已著手盤點，會在1、2年內找到土方去處，同時透過電子聯單與 GPS 追蹤運送過程，防止非法棄置，再結合AI科技與跨部會管理，有效管理及再利用營建廢棄物。