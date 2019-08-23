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外交禮儀很重要！外交官酸韓國瑜：不能演講中英文參雜或約會遲到

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▲AIT官員拿香參加普渡儀式。（圖／翻攝自劉仕傑臉書）

▲AIT官員拿香參加普渡儀式。（圖／翻攝自劉仕傑臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼國民黨總統候選人的高雄市長韓國瑜最近狀況不斷，先是21日出席台北市美國商會演講時以中英文夾雜的「晶晶體」致詞引發議論，22日原定與日本自由民主黨眾議員團會晤，卻因遲到讓對方傻等25分鐘也被罵翻。對此，外交官劉仕傑酸韓國瑜，外交禮儀很重要，例如不能演講中英文參雜或約會遲到。

韓國瑜21日出席台北市美國商會，2分鐘的開放演講狂撂「晶晶體」，引起網友熱烈討論。此外，日本自由民主黨青年局局長佐佐木紀眾議員率90人拜訪高雄，原定22日上午10時30分雙方進行會晤，但韓國瑜卻大遲到，足足讓現場賓客傻等了25分鐘，被外界批評超失禮。

外交官劉仕傑在臉書發文，文中附上美國在台協會AIT官員出席中元普渡活動的照片，他稱自己內心很感慨，「AIT的社群媒體操作，大膽、有創意卻不失細緻。我觀察了許久，包括今年農曆年時他們拍了一支蜂蜜檸檬的歌曲影片。如果是台灣，一定會想到諸如包括什麼行政中立、不要介入他國內政等理由，把這個影片案子打消。但他們還是拍了。」

劉仕傑表示，中元普渡的照片，重點不是桌上有沒有擺旺旺仙貝還是美元假鈔，而是一個美國駐台大使，願意拿起香，表達對他所派駐國家在地風土民情的尊重及重視，「在外交上，我們的訓練就是要完全尊重對方的宗教信仰，不能失禮。帶外賓去看宮廟時，外賓想嘗試擲茭，我們會讓他們試，但我們不會勉強他們，更不會叫他們拿香，除非他們主動志願。」

劉仕傑說，不曉得酈英傑大使的個人宗教信仰，但這麼多AIT官員拿起香，這個舉動的確讓許多台灣人感到窩心。他藉此暗酸韓國瑜，「外交禮儀是件重要的事，我一直提醒自己要持續虛心學習，不能約會遲到或演講時中英文參雜。」

針對讓日議員空等一事，韓國瑜事後回應，前一個行程不是特別行程，是排定行程，是出席官員家長的告別式，因為高雄地方非常大，已經跟日方報告過，應該能獲日本諒解跟理解。

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關鍵字：韓國瑜,晶晶體,日議員,遲到,外交官

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