影／陳其邁求幫問上天有沒有卡韓...自嘲「我應該往歌壇發展」

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁23日出席INSIDE未來日，並發表「5G與台灣產業鏈的緊密關係」演說。陳其邁面對媒體採訪先是幽默要記者幫問上天有沒有「卡韓」，演講時又拿歌喉自嘲「我應該往歌壇發展」，超幽默表現笑翻全場。

針對颱風白鹿撲台，高雄市長韓國瑜終於取消競選行程留守高雄。陳其邁受訪時表示，面對颱風又要來，希望不只是韓國瑜市長，南部各首長都應該要繃緊神經，面對可能的災害，多一分準備就能少一分傷害，「我們講過很多次，我相信他留下來也不是因為我們跟他講，首長留在工作崗位，讓人民找的到首長是天經地義最起碼的要求。」

面對媒體追問韓國瑜似乎運氣不太好，每次選舉不是碰上颱風就是登革熱疫情延燒，「有沒有覺得連上天都一直在卡他？好像一直都有關卡？」他笑答，「那你要去問上天，這個不應該問我。」陳其邁結束採訪要步入會場時突然指著天花板，要記者「記得幫我問」，搞笑求幫問上天到底有沒有「卡韓」。

陳其邁演講中也再展現幽默個性。提到智慧醫療、5G跨領域人才時，他稱5G是催化劑，會加速未來世界變化，需要很多跨領域人才，「我是醫生，很多醫生都不當醫生，我應該是要往歌壇發展」，搞笑自嘲自己的歌喉，笑翻全場聽眾。

出席未來日活動，針對5G產業發表演說，陳其邁強調，5G對於台灣的資通訊產業，尤其是半導體、網通，還有未來的應用服務，台灣都有很大的實力，能成為世界的隱形冠軍，所以特別來向所有業界報告政府的進度，以及未來5G發展應用的策略。