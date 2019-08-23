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侯友宜質疑核四「假議題」　張善政：樂意向他釋疑

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▲▼前行政院長張善政。（圖／記者林銘翰攝）

▲前行政院長張善政。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜21日表示，若在「安全無虞、人民同意」的兩大條件下必須重啟核四，被新北市長侯友宜批評「目前核四是個假議題」，因為燃料棒在2018年已運回美國，若要重啟需要龐大經費。對此，前行政院長、韓國瑜國政顧問團總召張善政23日表示，「我不太清楚他所謂假議題是什麼意思」，但如果事先知道侯友宜有疑慮，很樂意跟他解釋更清楚一點。

面對侯友宜的批評，張善政表示「我不太清楚他所謂假議題是什麼意思」，自己前一天也已經澄清，以實際送出及還留在台灣的燃料棒數量來說，若要重啟核四沒有問題，「根本就不是議題」。張善政說，過去台電想要將核廢料送到國外精煉、濃縮，後面陸續都有規劃，因此在他看來核廢料要怎麼處理「本來就是假議題」，是民進黨故意遮掩造成的，讓民眾對核廢料的處理產生錯誤印象。

張善政也說，他先前不知道侯友宜會有「假議題」的誤會，「如果事先知道會向他溝通沒有問題」，還說目前國政顧問團有超過100位成員，接下來會透過各種管道，與利害關係人以及關心核四議題的人先做好溝通。

張善政認為，以侯友宜擔任新北市長的身份來說，想到新北市境內有核一、和二與核四，想必一定會關心，「將來他如果有進一步的憂慮需要澄清，我會去澄清」。

張善政提到，昨天公布的能源政策，之所以引發民進黨的強烈反應，是因為打到民進黨的神主牌，證明這是他們現階段最擔心的議題，民進黨政策做不到，所以「排山倒海來批評」，甚至有立委說對張善政感到失望，就可以看出他們的確非常心急，「我們的確點出他們非常重要的弱點」。

此外，民主進步黨副秘書長林飛帆22日也表示，這些當年喊出633的「噗嚨共」團隊，加上一個「土豆」，也沒辦法幫韓國瑜打造好的能源政策。對此，張善政說「倒是不需要注意林飛帆講什麼話」，如果說韓國瑜是複製前總統馬英九的633，林飛帆也根本不必跳出來批評，倒是有許多網友諷刺「你一個月拿九萬塊，當然要出來講點話對主子交代」，所以根本不用去重視。

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關鍵字：張善政,韓國瑜,國民黨,2020總統大選,侯友宜

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