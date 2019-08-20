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跟韓國瑜熟嗎？侯友宜「張錫銘比較熟」　劉寶傑：都被槍抵著頭怎會怕韓粉

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▲▼劉寶傑指出，侯友宜都被陳進興拿槍抵著頭，怎麼會怕韓粉。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲劉寶傑指出，侯友宜都被陳進興拿槍抵著頭，怎麼會怕韓粉。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

記者林彥臣／綜合報導

新北市長侯友宜在2018大選中獲得200萬票，堪稱國民黨戰力最強諸侯，但是近日卻他的臉書卻被韓粉灌爆，大罵他不識大體、忘恩負義。對此資深媒體人鄭佩芬表示，侯友宜才不會怕韓粉。

新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑對資深媒體人鄭佩芬提問表示，國民黨最強的軍團就是韓粉，但是韓粉現在攻擊了侯友宜，說他不識大體、忘恩負義、不識好歹，侯友宜不怕嗎？

鄭佩芬表示，已經認識侯友宜30年了，他不會怕這個，他是很能夠委屈自己的，當朱立倫剛當選新北市長的時候，有三個副市長，當時侯友宜是窩在最裡面，李四川他們還比較大，他8年就在新北市戰戰兢兢擔任副市長。

劉寶傑接著提到，侯友宜被問到「跟韓國瑜、吳敦義熟嗎」結果侯友宜回答，「跟薛球、張錫銘比較熟」。劉寶傑解讀，「這是一種嗆聲耶！」侯友宜是曾經被陳進興拿槍抵著頭的，被人家拿槍抵著頭要幹掉，他都不怕了，他怎麼會怕這些韓粉嗎！

▲▼鄭佩芬表示，侯友宜只想要400萬市民肯定他。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

▲鄭佩芬表示，侯友宜只想要400萬市民肯定他。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）

鄭佩芬說，侯友宜一路走來就是鐵漢，他真的沒在怕，他最不得億的時候，最多不講話，他一路就是非常客氣、非常認真，他熬了8年終於做市長，所以他全副心力都在做市長，他不甩別的事情，他只要400萬市民肯定他，他的8年市長穩當當，他的支持度與信賴度都7成以上。

▲▼鄭佩芬表示，半年就從北農總經理跳到選總統，這些人怎麼會看得起他。（圖／翻攝自youtube）

▲鄭佩芬表示，韓國瑜半年就從北農總經理跳到選總統，這些人怎麼會看得起他。（圖／翻攝自youtube）

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鄭佩芬解釋，他們（國民黨縣市長）為什麼會看不起韓國瑜，因為沒有正當性，而且在高雄沒有做出任何成績，北農總經理不等於高雄市長，高雄市長更不等於總統，但是他從北總經理一跳，半年就要去選總統，這些人會看得起他嗎？

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關鍵字：韓國瑜,張錫銘,侯友宜,鄭佩芬,劉寶傑,關鍵時刻

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