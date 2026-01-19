　
社會 社會焦點 保障人權

逆向一撞噴156萬！賓士GT跑車修231天　法院判肇事駕駛全賠

▲逆向一撞噴156萬！賓士GT跑車修231天 法院判逆駛駕駛全賠。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲代步費91萬！賓士GT跑車被撞求償156萬，法院判逆駛駕駛全賠。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

王姓男子駕駛台灣賓士AMG-GT跑車（新車入門款約640多萬元），與杭姓男子駕駛的休旅車發生碰撞，導致跑車嚴重受損。王男向法院提告，請求賠償車輛價值減損、修車期間租車代步等費用，合計156萬餘元。基隆地院審理後，認定杭男確有過失，應賠償王男全額求償金額。

判決指出，2024年10月23日13時41分許，王男駕駛賓士跑車行經新北市金山區台2甲線8公里處時，遭杭男駕駛違規跨越分向限制線的休旅車撞擊，造成跑車左前大樑支架、水箱架及車體多處損壞，王男左腳亦受傷。

王男主張，事故發生時其跑車雖已使用8年9個月，市價仍約300萬元。事故後經鑑定，車輛價值減損60萬元；修車期間共231天，需租用同級車代步，每日租金3,980元，租車費用總計91萬餘元。加上醫療費、鑑定費及精神慰撫金等，合計請求156萬餘元。

杭男抗辯指出，王男未能提出實際支付租車費用的收據，且王男並非以出租車輛為業，不應以賓士同級車款計算代步費用。

法院審理後認定，杭男逆向行駛導致事故發生，確有過失，且與王男車輛損壞具有因果關係。雖王男未提出租車收據，但汽車為現代社會常見代步工具，修車期間「無法使用車輛」即構成損失，縱未實際支出租金，仍屬「本應支出而未支出」之費用。

法院另考量王男的賓士車市價較高，除通行功能外，亦具備安全性與舒適性，因此以同級車款租金計算代步費用，方能合理填補其損失。

此外，王男求償之800元醫藥費、5,000餘元水箱精及液壓油費、60萬元車輛價值減損費及3萬元鑑定費等，均檢附收據、發票為證，屬必要支出；1萬元精神慰撫金亦屬合理。綜上，判決杭男應賠償王男共156萬餘元。

►警扮老司機直擊極樂包廂　5爆乳妹玩骰輸脫光全裸曝...負責人慘了

►水電工男友想硬上！她揮剪刀抵抗竟遭起訴　正當防衛判無罪

►抓猴實錄！小三僅穿內褲和人夫躺床　正宮「突然返家」竟被扯髮

►國際金價一路飆！　黃金博物館「大金磚」身價衝破10.38億

►泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

01/17 全台詐欺最新數據

