　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／驚世夫妻隱瞞疫情！高雄腸病毒群聚擴大...校方急停課

▲手口足症,腸病毒。（圖／施勝桓醫師提供）

▲腸病毒常見四肢出現紅疹水泡。（資料圖，非當事人／施勝桓醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一對醫護家長隱匿女兒確診腸病毒，照常讓女童到校考期末考，由於學校有社團活動、雙語跑班學習制度，造成班級交叉感染，至少4班級發生腸病毒群聚。校方今（19）日發佈公告，指出低年級某班級再新增2例確診，該班已達4例，評估後決議明日休業式停課，21日至23日採線上上課。據衛生局最新統計，該校有14名學童就醫診斷為疑似腸病毒。

醫護家長隱匿病情　釀全校4班交叉感染

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市衛生局13、14日陸續接獲鼓山區某所國小通報腸病毒疫情，根據疫調顯示，該校高年級某班女童疑於1月5日即出現症狀，並於1月7日至診所就醫，醫師當時已診斷疑似腸病毒，經綜合疫調該案為該班首例發病指標個案，且同班級學童陸續於1月10日起發病。

其他家長痛批，女童家長身為醫師和護理長，卻隱瞞病情、沒有防疫觀念，照常送小孩到校考期末考，坐在女童座位九宮格同學幾乎都被傳染腸病毒，而該校還有社團課、英語課程跑班制，造成各班級交叉感染。截至15日，累計4個班級（5年級2班、3年級1班、2年級1班）共11名學童染疫，另又傳染給3名學童家屬，至少14人確診腸病毒。

▲高雄某國小腸病毒群聚事件過程。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）

▲高雄某國小腸病毒群聚事件過程。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）

低年級班級群聚聚擴大　公布停課、採線上教學

校方今日發佈公告，指出低年級某班級在上週出現2例腸病毒個案，週日新增1例，今日再新增1例，截至今日累計已達4例。為避免班級內發生群聚感染、疫情持續擴散，學校經評估後，決議該班級於1月20日休業式當天停課，21至23日（春節連假補課）採取線上上課的學習措施，鼓勵學生在家進行自主學習。

校方指出，若學生無出現腸病毒相關症狀，亦無其他呼吸道不適、發燒或嘔吐等情形，或家長因照顧安排或其他因素無法讓孩子在家學習者，學生仍可到校，由學校協助安排學習與照顧，請家長放心。

校方啟動全校清消　紫外線消毒燈加強防疫

校方強調，目前校內已有多例腸病毒通報，各班已於今日完成班級內清潔與消毒作業，並將持續進行每週全校清消；各班級的紫外線消毒燈亦固定啟動2小時，以加強防疫作為，期盼能儘快度過這段疫情高峰期。感謝家長確實落實「生病不上課」的原則，並於孩子出現相關症狀時即時通報導師，共同協助學校防疫工作。

截至19日「4班14童」疑似腸病毒

據衛生局今日最新統計，該校目前共有4個班級共14名學童經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆返家休養，衛生局將持續監控並督導校方落實環境清消、有生病學童不到校上課，確保校內師生健康。另有3名學童家屬也被波及染疫，合計至少17人確診疑似腸病毒。

依據高市府「腸病毒通報及停課規定」公告事項二，國小一、二年級（含兒童課後照顧服務班與中心以及短期補習班），如7日內同一班級或無法區分班級之同一單位，有5名（含）以上學童有疑似感染手足口病、疱疹性咽峽炎，或疑似腸病毒感染者，應於48小時內通報轄區衛生所，並落實生病學（幼）童不上課。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院
銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了　一票人都收到
黃甫九天判88年棄保逃亡　最新白髮照曝
快訊／「學測社會」解答快來對　補教預估今年五標出爐
認女兒遭霸凌！父堵幼兒園門口私刑7歲童
小時候的味道沒了！蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨
民進黨議員初選廢「禁大咖條款」　1條件即可用賴清德、蕭美琴肖
陳漢典再曝2套夢幻婚紗　「最辛苦的其實是 LULU」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」　萬人驚：太聰明

快訊／「學測社會」解答快來對　補教預估今年五標出爐

去吃「吃到飽」總很快就飽？4招吃更多　別空腹、氣泡水開胃

越掃越衰？年前大掃除藏眉角　專家：順序錯恐把好運送走

本周結業式完「隔天開學上課3天」原因傻眼　網嘆：完全沒好處

高雄冬日遊樂園超人降臨！Q版聯名杯、拍拍燈2／ 4起限量3波開搶

林宸佑遭羈押「與言論自由無關」　呂秋遠曝1關鍵：法院有相當證據

投資美5千億、讓40%產能？科技專家「點名造謠仔」：不是笨就是壞

共軍曝「斬首演練片」2分鐘就殲敵！台大教授揭3關鍵：暗示太明顯

快訊／驚世夫妻隱瞞疫情！高雄腸病毒群聚擴大...校方急停課

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」　萬人驚：太聰明

快訊／「學測社會」解答快來對　補教預估今年五標出爐

去吃「吃到飽」總很快就飽？4招吃更多　別空腹、氣泡水開胃

越掃越衰？年前大掃除藏眉角　專家：順序錯恐把好運送走

本周結業式完「隔天開學上課3天」原因傻眼　網嘆：完全沒好處

高雄冬日遊樂園超人降臨！Q版聯名杯、拍拍燈2／ 4起限量3波開搶

林宸佑遭羈押「與言論自由無關」　呂秋遠曝1關鍵：法院有相當證據

投資美5千億、讓40%產能？科技專家「點名造謠仔」：不是笨就是壞

共軍曝「斬首演練片」2分鐘就殲敵！台大教授揭3關鍵：暗示太明顯

快訊／驚世夫妻隱瞞疫情！高雄腸病毒群聚擴大...校方急停課

上周外資買超台股逾20億美元　漲幅3.7％居亞股第2名

書法大師吳肇勳揮毫！彰化「馬躍騰達」春聯免費送　時間地點曝

快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院

主人收安親班照片　驚見博美「霸氣混進大狗團」網笑：牠才是老大

打進NBA機會來了！首屆「未來之星邀請賽」分區賽4月登場

高雄恐變天？最新民調輸柯志恩6.3%　賴瑞隆：全力爭取市民支持

蘇格登春聯設計迎好年　仕高利達酒禮搭小物先開運

蔡允潔「手臂植避孕針」宣布封肚！揭老公未結紮原因　全程親掌鏡

惡房客欠租170萬　單親媽收回5房宅驚見「滿屋子垃圾」

川普緊盯加拿大！抱怨「防不住中俄」　擬強化加國邊境防禦

【像極了在買土耳其冰淇淋的你】浣熊賣力討蘋果吃整個可愛爆擊！

生活熱門新聞

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

即／驚世夫妻隱瞞疫情！高雄腸病毒群聚擴大急停課

估剩6℃！　最冷時間曝

台北到南港不搭捷運！她實測改搭高鐵讚爆

醫護界驚世夫妻　隱匿腸病毒害11童染疫

快訊／北北基大雨特報！下到明晨

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

快儲水！　今「7縣市停水」區域一次看

獨／11歲女童急性心肌炎不治　驗出「B19病毒」

更多熱門

相關新聞

高雄冬日遊樂園超人降臨！Q版聯名商品曝

高雄冬日遊樂園超人降臨！Q版聯名商品曝

「2026高雄冬日遊樂園」將於2月7日在愛河灣及高雄港16-18號碼頭盛大登場，今年主題IP為邁入第60周年、橫跨老中青三代的日本知名IP「超人力霸王」。高雄市觀光局今年再度攜手全家便利商店，推出「超人力霸王」聯名造型杯、杯塞、拍拍燈手環，2月4日起全台限量開賣。

「邊選市長邊亂高雄」綠營5青年選將轟柯志恩

「邊選市長邊亂高雄」綠營5青年選將轟柯志恩

開幕僅1年！　必比登加持「巧克力肉燥飯」分店熄燈

開幕僅1年！　必比登加持「巧克力肉燥飯」分店熄燈

超高貨車擊落紅綠燈　運將賠慘了

超高貨車擊落紅綠燈　運將賠慘了

醫護界驚世夫妻　隱匿腸病毒害11童染疫

醫護界驚世夫妻　隱匿腸病毒害11童染疫

關鍵字：

腸病毒群聚高雄國小停課防疫

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

張菲被拍信義區買甜點！

林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面