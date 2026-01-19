快訊／驚世夫妻隱瞞疫情！高雄腸病毒群聚擴大...校方急停課

▲腸病毒常見四肢出現紅疹水泡。（資料圖，非當事人／施勝桓醫師提供）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一對醫護家長隱匿女兒確診腸病毒，照常讓女童到校考期末考，由於學校有社團活動、雙語跑班學習制度，造成班級交叉感染，至少4班級發生腸病毒群聚。校方今（19）日發佈公告，指出低年級某班級再新增2例確診，該班已達4例，評估後決議明日休業式停課，21日至23日採線上上課。據衛生局最新統計，該校有14名學童就醫診斷為疑似腸病毒。

醫護家長隱匿病情 釀全校4班交叉感染



高雄市衛生局13、14日陸續接獲鼓山區某所國小通報腸病毒疫情，根據疫調顯示，該校高年級某班女童疑於1月5日即出現症狀，並於1月7日至診所就醫，醫師當時已診斷疑似腸病毒，經綜合疫調該案為該班首例發病指標個案，且同班級學童陸續於1月10日起發病。

其他家長痛批，女童家長身為醫師和護理長，卻隱瞞病情、沒有防疫觀念，照常送小孩到校考期末考，坐在女童座位九宮格同學幾乎都被傳染腸病毒，而該校還有社團課、英語課程跑班制，造成各班級交叉感染。截至15日，累計4個班級（5年級2班、3年級1班、2年級1班）共11名學童染疫，另又傳染給3名學童家屬，至少14人確診腸病毒。

低年級班級群聚聚擴大 公布停課、採線上教學



校方今日發佈公告，指出低年級某班級在上週出現2例腸病毒個案，週日新增1例，今日再新增1例，截至今日累計已達4例。為避免班級內發生群聚感染、疫情持續擴散，學校經評估後，決議該班級於1月20日休業式當天停課，21至23日（春節連假補課）採取線上上課的學習措施，鼓勵學生在家進行自主學習。

校方指出，若學生無出現腸病毒相關症狀，亦無其他呼吸道不適、發燒或嘔吐等情形，或家長因照顧安排或其他因素無法讓孩子在家學習者，學生仍可到校，由學校協助安排學習與照顧，請家長放心。

校方啟動全校清消 紫外線消毒燈加強防疫



校方強調，目前校內已有多例腸病毒通報，各班已於今日完成班級內清潔與消毒作業，並將持續進行每週全校清消；各班級的紫外線消毒燈亦固定啟動2小時，以加強防疫作為，期盼能儘快度過這段疫情高峰期。感謝家長確實落實「生病不上課」的原則，並於孩子出現相關症狀時即時通報導師，共同協助學校防疫工作。

截至19日「4班14童」疑似腸病毒

據衛生局今日最新統計，該校目前共有4個班級共14名學童經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆返家休養，衛生局將持續監控並督導校方落實環境清消、有生病學童不到校上課，確保校內師生健康。另有3名學童家屬也被波及染疫，合計至少17人確診疑似腸病毒。

依據高市府「腸病毒通報及停課規定」公告事項二，國小一、二年級（含兒童課後照顧服務班與中心以及短期補習班），如7日內同一班級或無法區分班級之同一單位，有5名（含）以上學童有疑似感染手足口病、疱疹性咽峽炎，或疑似腸病毒感染者，應於48小時內通報轄區衛生所，並落實生病學（幼）童不上課。