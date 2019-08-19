影／台灣第一人！10歲男孩摘《寶可夢》世界大賽冠軍杯　全程披國旗上陣

記者黃可昀／綜合報導

今年「寶可夢國際錦標賽（Pokémon World Championships）」8月16日在美國華盛頓舉行，有超過35個地區的玩家前往參賽，其中包括來自台灣的10歲男孩「吳比」（Pi Wu），他一路過關斬將奪下電玩遊戲部門（VGC）兒童組（Junior）第一名，成為台灣史上第一位抱回冠軍獎盃的參賽者，比賽過程中他身披國旗專注獲勝，讓世界看見台灣。

▲台灣10歲男孩「吳比」身披國旗接接受訪問。（圖／翻攝自寶可夢官方YouTube，下同）



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▲吳比奪下VGC世界冠軍，擊敗勁敵瞬間鬆了口氣，身上除了披國旗還掛了一隻烈空座。



比賽一結束，官網立刻就更新賽況，從競賽的樹狀圖來看，兒童組的冠軍上頭清楚寫著吳比的名字，後方也標示他來自台灣，擊敗全球35個地區的玩家贏得皮卡丘獎盃。消息一傳出，吳比參賽時的模樣也跟著曝光，競賽全程他座位旁都插著一把台灣國旗，就連上台受訪時也把國旗當作披肩，驕傲地圍在肩膀上，讓全世界看見，他就是來自台灣的10歲冠軍。

▲吳比是台灣首位奪下寶可夢世界冠軍的玩家。



吳比奪冠的消息傳回台灣後，不少PTT網友都激動地說，「10歲！」「台灣小智」「應對好穩健的弟弟喔，真棒」「披國旗也太帥」「小鬼頭真有本事，加油。」

▲前8強與冠軍吳比。



據了解，「寶可夢國際錦標賽」是寶可夢電玩和卡牌遊戲結合的競賽，分為「電玩遊戲（Pokémon Video Game World Championships）」、「卡片遊戲（Pokémon Trading Card Game）」以及「寶可拳（Pokkén Tournament Championship）」3大項目，每個項目又細分為兒童組（Junior）、青少年組（Senior）跟成年組（Masters）。

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