台北男「和女友總是AA制」貼1010元帳單　萬人驚見藏玄機：可以娶了

▲您和另一半也是AA制嗎？（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

台北一名男網友發文說，「我跟女友總是AA制，也有和另一半AA制的朋友嗎？麻煩讓我知道我不孤單。」原來這個AA制大有玄機，吸引近萬名網友按讚，有男生因此tag女伴，「我也要AA制度」，讓原PO直呼「我是不是害到人了？」

原PO近日在「爆廢公社」臉書社團發文，並貼出一張吃飯帳單的照片。只見兩人吃了918元的餐點，再加上一成服務費共1010元，此時，一邊拿出1000元鈔票，另一邊拿出10元硬幣。

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一般來說，AA制應該是1010元除以二，所以各付505元，但這對情侶不是這樣算。原PO解釋，「AA是我付前面兩位數，她付剩下的兩位數。」原來原PO付1000元，女友只要付10元。

▼原來原PO付1000元，女友只要付10元。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

對此，有網友留言「我老婆也不帶皮包出門的」；原PO說，女友會帶零錢包。有人則認為，「我覺得AA吵架才不會有誰付出的多或付出的少，誰也沒有欠誰啊」；原PO回「有時候還是會互請」。一名網友說，「可以娶了，這年頭願意AA或幫付的女生不多了」；原PO回，「真的，好好珍惜。」還有男生tag另一半，「我也要AA制度」，讓原PO回「我是不是害到人了」。

其他人留言，「我跟我老婆也AA....一再A我的錢」、「我也是都一人一半，1780的話，我出17，另一半出80」、「我都是男友出錢，有時候我也會請他吃，互相」、「我都讓女人付錢的…哪有男人付錢的道理！男人身上的錢全都給女人了…還讓我們男人付錢？」