女神對談｜前最美檢座給跨性別者的建議 這幾件事千萬別做

記者劉邠如／台北報導



談到跨性別者在面對身分選擇時可能遇到的風險，樂樂律師以自身經驗提醒，有些事情在跨之前，必須特別謹慎評估，「不是不能做，而是不要急著做」。

樂樂表示，自己選擇晚跨，並非因為不清楚內心狀態，而是長期擔憂父母與同儕的眼光。她回憶，真正對外揭露身分，其實並非完全出於主動，而是在職場中被同事發現後，才選擇公開。出乎她意料的是，多數同事的反應並未出現排斥，反而相對平靜。

她坦言，晚跨確實帶來遺憾，包括錯過較長時間以真實身分生活的可能性，但也因為當時心理與身心狀態相對成熟，「比較不容易受傷」，在承受外界壓力時，有更多緩衝空間。

基於自身經驗，樂樂提出幾項提醒。她指出，第一，不要在心理尚未準備好時，貿然對外揭露身分；第二，不要低估現實環境的壓力，包括家庭、職場與經濟條件；第三，也不要為了跨出那一步，就急著切斷過去所有關係。她強調，若因此失去原有的支持系統，情緒與壓力可能會全數回到自己身上，反而更容易出現心理崩潰的風險。

她認為，不論早跨或晚跨，能夠保留理解與支持自己的人，都是非常重要的保護，「沒有支持網，很容易把所有事情都往自己身體裡吞」。

相較之下，Fumi阿姨則以較為輕鬆的角度看待跨的時機與外界眼光。她認為，許多時候其實高估了外界對個人的關注程度，多數人忙於自己的生活，「沒有那麼多心力一直注意別人」。

Fumi也表示，與其試圖讓所有人接受，不如先確認身邊重要的人是否能理解、是否能相處自在。她認為，只要生活圈中的關係穩定，其餘的聲音不必全部接住，「不用讓整個世界滿意」。

兩人的分享，從不同經驗出發，提供跨性別者實際可參考的方向。她們並未給出單一正確答案，而是提醒，在做出重要決定前，保護好自己、留住支持，往往比「早或晚」本身更為關鍵。

樂樂建議，跨性別者想真實作自己，前提仍要評估自己的狀態是否準備好，也最好要有信賴的家人朋友支持，否則「沒有支持網，很容易把所有事情都往自己身體裡吞」。



Fumi也表示，與其試圖讓所有人接受，不如反倒先確認身邊重要的人能接受，其餘的聲音不用全部接受。