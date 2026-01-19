　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女神對談｜前最美檢座給跨性別者的建議 這幾件事千萬別做

記者劉邠如／台北報導


談到跨性別者在面對身分選擇時可能遇到的風險，樂樂律師以自身經驗提醒，有些事情在跨之前，必須特別謹慎評估，「不是不能做，而是不要急著做」。

樂樂表示，自己選擇晚跨，並非因為不清楚內心狀態，而是長期擔憂父母與同儕的眼光。她回憶，真正對外揭露身分，其實並非完全出於主動，而是在職場中被同事發現後，才選擇公開。出乎她意料的是，多數同事的反應並未出現排斥，反而相對平靜。

她坦言，晚跨確實帶來遺憾，包括錯過較長時間以真實身分生活的可能性，但也因為當時心理與身心狀態相對成熟，「比較不容易受傷」，在承受外界壓力時，有更多緩衝空間。

基於自身經驗，樂樂提出幾項提醒。她指出，第一，不要在心理尚未準備好時，貿然對外揭露身分；第二，不要低估現實環境的壓力，包括家庭、職場與經濟條件；第三，也不要為了跨出那一步，就急著切斷過去所有關係。她強調，若因此失去原有的支持系統，情緒與壓力可能會全數回到自己身上，反而更容易出現心理崩潰的風險。

她認為，不論早跨或晚跨，能夠保留理解與支持自己的人，都是非常重要的保護，「沒有支持網，很容易把所有事情都往自己身體裡吞」。

相較之下，Fumi阿姨則以較為輕鬆的角度看待跨的時機與外界眼光。她認為，許多時候其實高估了外界對個人的關注程度，多數人忙於自己的生活，「沒有那麼多心力一直注意別人」。

Fumi也表示，與其試圖讓所有人接受，不如先確認身邊重要的人是否能理解、是否能相處自在。她認為，只要生活圈中的關係穩定，其餘的聲音不必全部接住，「不用讓整個世界滿意」。

兩人的分享，從不同經驗出發，提供跨性別者實際可參考的方向。她們並未給出單一正確答案，而是提醒，在做出重要決定前，保護好自己、留住支持，往往比「早或晚」本身更為關鍵。

▲樂樂。（圖／引自ＩＧ：attorneylakulaku）

▲樂樂建議，跨性別者想真實作自己，前提仍要評估自己的狀態是否準備好，也最好要有信賴的家人朋友支持，否則「沒有支持網，很容易把所有事情都往自己身體裡吞」。。（圖／引自ＩＧ：attorneylakulaku）

▲Fumi。（圖／引自ＩＧ：auntyfumika）

▲Fumi也表示，與其試圖讓所有人接受，不如反倒先確認身邊重要的人能接受，其餘的聲音不用全部接受。（圖／引自ＩＧ：auntyfumika）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院
銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了　一票人都收到
黃甫九天判88年棄保逃亡　最新白髮照曝
快訊／「學測社會」解答快來對　補教預估今年五標出爐
認女兒遭霸凌！父堵幼兒園門口私刑7歲童
小時候的味道沒了！蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨
民進黨議員初選廢「禁大咖條款」　1條件即可用賴清德、蕭美琴肖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前校長判88年棄保逃亡！檢通緝拿20年嫩照　9個月前最新白髮照曝

小時候的味道沒了！蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

女神對談｜前最美檢座給跨性別者的建議 這幾件事千萬別做

認女兒遭霸凌！父堵幼兒園門口私刑報復　猛推7歲童「下背撞地」

前方有路檢！大貨車不敢前進超可疑　駕駛竟是「12條通」

女神同台｜用魔法打敗魔法　Fumi阿姨戰酸民兩招致勝

擱是你！6天2度抓同一車手　台中警喊太誇張

老鼠陪一夜！光復6歲女童「小沂」奇蹟獲救　放棄警察想當消防

絕命畫面曝！20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

女神同台｜前最美檢座樂樂「治裝費曝光」　Fumi阿姨聽了倒抽一口氣

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

前校長判88年棄保逃亡！檢通緝拿20年嫩照　9個月前最新白髮照曝

小時候的味道沒了！蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

女神對談｜前最美檢座給跨性別者的建議 這幾件事千萬別做

認女兒遭霸凌！父堵幼兒園門口私刑報復　猛推7歲童「下背撞地」

前方有路檢！大貨車不敢前進超可疑　駕駛竟是「12條通」

女神同台｜用魔法打敗魔法　Fumi阿姨戰酸民兩招致勝

擱是你！6天2度抓同一車手　台中警喊太誇張

老鼠陪一夜！光復6歲女童「小沂」奇蹟獲救　放棄警察想當消防

絕命畫面曝！20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

女神同台｜前最美檢座樂樂「治裝費曝光」　Fumi阿姨聽了倒抽一口氣

救到「腐爛神」全身髒厚毛走不動　剪完毛萌樣志工也驚訝

台積電4成產能搬到美國　謝寒冰怒「台股、台灣直接垮了」：被賣了

上周外資買超台股逾20億美元　漲幅3.7％居亞股第2名

書法大師吳肇勳揮毫！彰化「馬躍騰達」春聯免費送　時間地點曝

快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院

主人收安親班照片　驚見博美「霸氣混進大狗團」網笑：牠才是老大

打進NBA機會來了！首屆「未來之星邀請賽」分區賽4月登場

高雄恐變天？最新民調輸柯志恩6.3%　賴瑞隆：全力爭取市民支持

蘇格登春聯設計迎好年　仕高利達酒禮搭小物先開運

蔡允潔「手臂植避孕針」宣布封肚！揭老公未結紮原因　全程親掌鏡

李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費

社會熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

24歲國軍魂斷回營路　女騎士貪快鬼切害命

揮剪刀抵抗男友性侵竟遭起訴　正當防衛判無罪

蘆洲雙屍「爸是宮廟乩身」！問事完返家遭兒砍死

28歲海陸中士淪共諜　外公：怕學壞才送去當兵

台南妹約友喝酒遭性侵！內褲消失私處沾DNA

20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

蘆洲雙屍「最後身影曝」！妻頭部重擊凹陷死狀慘

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

更多熱門

相關新聞

用魔法打敗魔法　Fumi阿姨兩招打敗酸民

用魔法打敗魔法　Fumi阿姨兩招打敗酸民

跨性別女神樂樂律師和Fumi阿姨，日前受《ETtoday》邀請，首度兩位女神同台，暢聊如何「做真實的自己」。Fumi阿姨與樂樂律師同台，展現對待社群酸民不同的應變智慧！Fumi大方承認修圖、愛看網友梗圖笑翻，更樂於和網友「鬥嘴鼓」。樂樂則坦言，爆紅後壓力山大，而面對社群已經是看淡，盡量不讓負面能量上身。

前最美檢座樂樂「治裝費曝光」！驚呆Fumi

前最美檢座樂樂「治裝費曝光」！驚呆Fumi

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

Fumi談霸凌：被模仿嘲笑她這樣面對

Fumi談霸凌：被模仿嘲笑她這樣面對

樂樂 × Fumi！女神首度同框對談暢聊真實

樂樂 × Fumi！女神首度同框對談暢聊真實

關鍵字：

樂樂Fumi跨性別霸凌兩性平權心靈成長

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

張菲被拍信義區買甜點！

林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面