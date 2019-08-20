韓國瑜謝美軍售　蔡英文反嗆：以何身份？

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜就美國川普總統批准對台F-16戰機軍售案，19日上午透過競選總部發出中文、英文版本新聞稿表示感謝。韓國瑜表示，未來擔任總統，將會繼續強化台美國防與安全關係，善盡「和平捍衛者」的角色。對此，總統蔡英文20日出席亞太安全對話受訪時批評，國民黨過去對軍售案都是冷嘲熱諷，不知道這次韓國瑜是以什麼身分發聲明。

▲「凱達格蘭論壇:2019亞太安全對話開幕式」總統蔡英文出席。（圖／記者季相儒攝）

蔡英文表示，「我是不清楚韓市長什麼身分發聲明，歷來軍購案國民黨都是冷嘲熱諷，這次軍購案對軍事防衛能量非常重要，當然我們也樂見，至少國民黨提名的總統候選人採正面態度看待這件事情，至於屬於正當防衛的軍事種種努力，本來就是一個國家應該做得事情。」

至於韓國瑜的英文聲明中提到實力能帶來和平，但中文版聲明卻不見這一段論述，蔡英文說，「他的英文版不就是我們常常說的話？至於為何中文版本不見了，要請韓市長自己說明」。

詢及此次軍購案經費如何撥款、空軍一千多人人力又要從何組成，蔡英文回應，行政院會在美國國會正式通知後，會提出經費籌措方案，她也相信國防部會做最好的資源調度，同時也需要更多的有志青年加入空軍。

面對中國大陸方面稱美國這項決定必須要承擔後果，蔡英文指出，這是美國依據台灣關係法，協助台灣有足夠自我防衛能力，美國長久以來都是用台灣關係法做相關決策，「我們捍衛自己的國家，本來就是我們自己的權利，希望中國大陸尊重」。