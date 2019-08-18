如何擺脫月光族？他「1妙招」存款激增　全網嗨翻：我也要照做！

▲原PO一個妙招讓自己短短9個月就有不少存款，網友見狀嗨翻「我也要試試」。（示意圖／記者賴亭羽攝）

記者陳韻如／綜合報導

不少人因為低薪，又必須在外租屋，經常成為大家口中的月光族。一名網友就在臉書PO一個秒招，並向大家保證，「在3個月內，可以開始有存款，正式脫離月光族。」不少網友看了文章後紛紛驚呼，「我要試試看！」

原PO在臉書粉絲專頁《靠北女友》發文表示，因為看到一篇教人擺脫月光族的文章，只要丟掉「星巴克儲值卡、遊戲儲值卡、按摩券、健身中心會員卡和酒肉朋友」這5樣東西，就能讓你在3個月內開始有存款，正式脫離月光族。

請繼續往下閱讀...

看完這個文章的原PO內心相當有感觸，而他除了按照文章說法丟掉5樣東西之外，他還多了一個妙招，就是「丟掉女朋友」。這個妙招讓原PO在短短9個月的時間內就有了不少存款，也讓他不禁直呼「前女友謝謝妳讓我知道，單身好處很多很多」。

文末原PO還提到，前女友問他能不能復合，但他立刻回絕，「妳問為什麼，因為我回不去了。」這篇文章一出，不少網友紛紛拍手叫好，留言「真的...分手後...我也存到錢了」、「自從有女朋友後，存款總是不超過5000塊...」、「在靠北女友看過最中肯的」、「我也要來試試看這一招」。

【更多新聞】

影／Call尪手機發現他沒帶！見「4字暱稱」秒掛 她淡定發問...網發寒：代誌大條



雨彈狂炸...小琉球「坡地」積水！黃泥水傾瀉而下 網憂「滅島」：這麼高還淹

開車狂飆...「碰」失控撞路樹！紅車炸裂成廢鐵 駕駛滿身血「抽搐夾車內」