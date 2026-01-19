　
    • 　
>
地方 地方焦點

感謝城市英雄！基隆消防節表揚績優人員　授證國際搜救犬添戰力

▲基隆消防節表揚績優人員。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆歡慶消防節，全國首創「救護AI語音即時傳輸」提升急救成功率。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局今（19日）舉行消防節暨防災宣導活動，由市長謝國樑出席主持，並頒發多項聘書與表揚獎項，感謝消防與義消人員長年守護市民安全的付出。活動中，謝國樑頒發聘書給江志豐先生，感謝其擔任本市消防大使；聘任余韋德、鍾毓榮先生為消防局法律顧問；並致贈協助建築物消防圖說審查、退休消防與義消人員擔任防災館志工的感謝狀。同時也表揚36位績優消防與義消人員，肯定其專業表現與無私奉獻。

謝國樑致詞時表示，消防人員長年站在第一線，面對各類災害與突發狀況，始終以高度專業與使命感守護城市安全，是基隆最堅實的後盾。市府將持續支持消防體系發展，強化人力、設備與科技能量，讓救災與救護工作更即時、更有效率。他也特別指出，基隆市消防局率先全國導入「緊急救護AI語音即時傳輸系統」，可在救護車送醫途中，即時將病患生命徵象與語音資訊同步傳送至醫院急診端，讓醫療團隊提前掌握狀況、預作準備，實現院前與院後的無縫接軌，大幅提升緊急救護成功率。

▲基隆消防節表揚績優人員。（圖／記者郭世賢翻攝）

消防局長游家懿表示，因應農曆春節將至，消防局已提前針對餐廳、飯店及人潮密集場所，加強消防安全檢查與演練，同時持續宣導用火、用電及避難逃生安全觀念。春節期間，消防與義消人員將全天候24小時待命，全力守護市民平安。市長謝國樑也對所有消防、義消夥伴及長期支持消防工作的民間團體表達誠摯感謝，讓基隆持續成為安全、安心且充滿溫度的城市。

活動中，謝國樑與游家懿亦為本市特種搜救犬「克林（Clint）」與「坎蒂斯（Candice）」舉行授徽儀式。兩隻搜救犬歷經一年半嚴格訓練，並於去年10月順利通過IRO國際搜救犬組織A級評量，正式取得國際認證資格，未來將在重大災害發生時投入搜救任務，成為基隆重要的專業救援戰力。市府也將持續投入相關訓練、設備與犬隻照護資源，全面提升城市整體救援能量。

▲基隆消防節表揚績優人員。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防節表揚績優人員。（圖／記者郭世賢翻攝）

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

日本群馬縣「石坂莊作顯彰會」今（19日）來台交流，實地走訪石坂莊作先生於基隆留下的重要歷史足跡，副市長邱佩琳代表市府熱情接待。由顕彰会創会長、同時也是町議員的高橋德樹率團來訪，雙方就石坂莊作先生對基隆教育、文化發展的深遠影響進行交流，展現台日之間深厚而溫暖的歷史情誼。

基隆市消防節AI救護搜救犬

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

