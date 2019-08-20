郭台銘選總統2劇本　8月底等著換掉韓國瑜

圖、文／鏡週刊

2020總統大選可望再度出現3方爭勝的局面。本刊調查，鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平、台北市長柯文哲3人首度公開合體雖破局，但結盟態勢明朗，3方已確定朝「郭王先合，與柯再行」方向共組勝選聯盟，成為郭台銘布局參選總統的A計畫。

另一方面，藍營在高雄市長韓國瑜獲國民黨提名後，聲勢不斷下挫，本土派已湧現「換柱2.0」聲浪，郭台銘也將表態參選的時間押後到8月底，成為他評估是否能取韓代之的B計畫。

本刊調查，郭台銘目前手握「等待換韓」及「直球對決宣布參選」2套劇本，近日國民黨換韓聲浪愈來愈大，是讓郭營決定調整與王柯合作步調的主要原因。黨內人士透露，特別是在新北市長侯友宜表態不願納入韓競選團隊後，間接反映出雙北藍委參選人的心聲，盼侯扮演輔選領頭羊，防止韓國瑜行情持續走跌，坐實了黨內可能換韓的揣測。

一名親郭幕僚在一場會議坦言：「郭董至今仍割捨不下國民黨，甚至沒有放棄等待『換韓』的機會」，是郭仍遲未作最後決定的原因。

不過，知情人士則說，郭台銘若對「等待換韓」或「三人結盟」猶豫不前，最後恐怕兩頭空，8月底將是郭柯王3人結盟的最後底線，否則柯陣營很有可能在9月開始走自己的路，或繼續信守「做好做滿」市長任期承諾，維持批藍打綠風格，站穩第三勢力龍頭。

至於王金平陣營方面，近王人士透露，「郭王合作已經確定」，王近日與友人會面時，被問及郭王合作一事，都稱先以郭董為主，而不再堅持「選正的」，但仍強調會保持原有「二不」基調，不擔任副手、不回到立法院，改以另外形式參與大選。

藍營人士也透露，郭柯王的勝選方程式，已發展成「郭王先合，與柯再行」，由郭負責找人搭擋參選正副總統，王金平則轉為輔選角色，並尋求各區域立委結盟對象投入選局，至於柯文哲則全力衝刺台灣民眾黨的立委席次，未來再視情況於立法院合作。



更多鏡週刊報導

【郭董等換韓2】三結義破局是假的 郭柯王兩兩密會多次

【郭董等換韓3】漢子跑了燕子飛了 韓流消風大揭密

【郭董等換韓4】藍營西瓜派孤注一擲 地方4大家族都壓寶他