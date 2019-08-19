5同學開進蘇花隧道…副駕喊：減速！20就好　被BMW超車…一早看新聞沉默了

▲原PO一行人一路上說說笑笑，沒想到行經蘇花公路發生事情了。（圖／達志／示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

「如果我們沒煞車…下去的就是我們了！」一名男網友分享到花蓮玩，卻遇到「抓交替」的真實故事，一早他們5人看到電視新聞報導，他當下被負責開車的人問，「你要我減速的原因是這個？」他表示，「我們想都沒想到，有人當了我們其中兩人的替死鬼，而且…祂們根本沒離開我們這一車。」

原PO今天（19日）在「靈異公社」臉書社團發文說，事情發生在2005年的夏末，他與三位高工夜校的同班同學及一名同學的女友，決定開車去花蓮旅行；那時只有綽號「大牛」的人有駕照也有車，他身高187公分，很壯、很陽剛、八字也重，所以從不信鬼神之說。

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「但（大牛）好死不死認識了我，我從7歲的某一個夜晚開始，就有些不同於人的能力。」原PO表示，於是這趟旅行，大牛要求他坐在副駕駛座，要他好好盯著北宜公路、蘇花公路這兩條「陰陽路」。

原PO指出，當晚10時從南港往石碇出發，到了石碇的一座臨時夜市吃宵夜，繼續往北宜的路上前進，「大牛在北宜路上，一直要我提醒他是否要減速或是加速，因為他相信我看得到無形的存在。」

▼原PO一行人走北宜公路。（圖／資料照／翻攝Google Map）

原PO說，一路上說說笑笑一直到蘇花公路，坐後座的三人已睡死，他和大牛兩人跟著CD裡的旋律唱廣東歌；大牛是外省第三代，超愛廣東歌，那時大約凌晨3時多，經過一處隧道，隧道盡頭是一顆非常大的石頭，所以一出隧道要馬上右轉繞過那顆大石。

「就當快出隧道時，在那顆大石前，兩個灰色氣團的物體慢慢成形」，原PO形容，「那是兩個穿著黑衣的人形，一高一矮，右手持著一件物品但很模糊，我並不清楚是什麼，但是我知道那不是友善的！」

「於是我馬上大喊：『減速！減速！20，20就好』！」原PO回憶，大牛一聽到，車子時速從60公里減至20左右，然後慢慢轉過那顆大石彎，後面三人有的被急煞驚醒，有的被他的叫聲嚇醒。

原PO表示，就在此時，因他們開太慢，一輛銀色的BMW從旁邊超車過去，「我們五個人都不敢講話，整個車內只有鄭伊健的『極速』還在唱著…大約過了5分鐘，我們遇到塞車了！蘇花公路半夜3時多的車陣，大家心裡總是不安。」

▼原PO在蘇花公路大喊，「減速！減速！20，20就好。」（圖／資料照／記者游芳男攝）

原PO指出，那時剛從海巡退伍，他們前面兩輛車也剛好是海巡的車，於是下車詢問是否知道塞車原因，「那海巡學弟告訴我前面有車墜谷，現在正在處理！好吧！那就只能等了」；4時多終於開放單向通車，他們脫離塞車路段直奔花蓮，到市區隨便找間旅館想休息一下，等等去吃早餐開始旅遊行程。

原PO說，那時已經清晨快6時，打開電視看著有線電視的地區新聞台，正在播蘇花公路汽車墜谷的事故，車上一男一女當場死亡，「然後新聞畫面裡從山谷中吊起來的汽車，是一輛銀色的BMW，那車牌我認得，就是在大石彎時超我們車的那輛車！」

「我和大牛在電視前沉默了很久」，原PO表示，大牛終於開口問，「你要我減速的原因是這個？」他回，「對！那顆大石前有兩個『人』在招手，如果我們沒煞車…下去的就是我們了！」

原PO指出，這時電視突然自己關掉，他們五人什麼話也沒說，趕快離開旅館去照陽光吃早餐，接下來還有5天的旅程，「我們想都沒想到，有人當了我們其中兩人的替死鬼，而且…祂們根本沒離開我們這一車。」

▼原PO一行人開到一半大塞車，一早看電視新聞才知出大事。（圖／達志／示意圖）

對此，有網友留言，「不相信鬼神之說的大牛，卻相信你看得到還要你提醒，完全不合邏輯且矛盾，真正不相信鬼神的人，就算出現眼前也認為是幻覺或假象。」原PO回，「他不信是因為他沒親眼見過，但我們高工夜校時，他親身經歷我跟另一位同學的事情，所以他信我。」

還有人好奇說，文中提到電視新聞有播這場事故，同理報紙也會刊登，但他搜尋2005年沒發現相關新聞；原PO回，「我也一直在找那新聞，當時網路不發達，可能沒有網路資料留存，要找紙本。」

有人則說，「車子墜谷為何會塞車？救援人員5分鐘內也還沒到吧」；原PO回「我也不知道為什麼會塞車，我們塞了近一小時，經過現場時只看到警車、吊車、工程車和救護車，很大陣仗。」還有人疑問，「5分鐘掉下去+塞車+海巡？效率超快」；原PO回「海巡也是車陣裡塞車的其中一台，並不是去處理事故的。」

其他人留言，「好可怕，一個大石頭要右轉，我好像知道是哪一段」、「所以真的不能鐵齒」、「我相信，我每年一定都要走蘇花回奶奶家，我以前很常看到，已經習慣了」；還有不少人留言「卡」，求後續經過。

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