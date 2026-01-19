　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

投資美5千億、讓40%產能？科技專家「點名造謠仔」：不是笨就是壞

▲▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

▲台美關稅話題延燒。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

台美關稅話題延燒，科技專家許美華在臉書發文指出，網上現在正拼命洗兩件事，一個是「造謠投資美國5000億假數字」，另一個是渲染「美國要台灣讓出40%半導體產能、掏空台灣」。她直呼這種說法「不是笨就是壞」，「台灣的半導體產業鏈，是台灣人自己創造出來的價值，是台灣的優勢，也是籌碼，我們一定要好好運用它。」

許美華先針對「5000億」說法開嗆，表示自己跟進杜承哲醫師，直接「下注一千萬，叫造謠仔出來輸贏」，還笑說「認識我的朋友應該不會懷疑我喊一千萬的誠意」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣承諾投資美國數字「就是2500億美元」

接著，她解釋自己為何下注一千萬，首先，這次台美關稅相關承諾「就是2500億美元」，另外2500億是政府信用擔保，兩者不是可以直接相加的概念，「把2500+2500直接加起來說5000億的，請重讀高中經濟學通識課本。」

她也補充，政府擔保當然有成本與風險，但若是投資美國半導體供應鏈，「都是叫得出名號的公司」，對銀行來說是搶著借錢的客戶。更何況，這2500億多是民間企業投資，「光是台積電之前承諾的1650億就佔掉一大半了」，後續台積電加碼、其他台廠再「隨便幾家舉手就超過」，因此她才敢「閉著眼睛下注一千萬」。

40%更像是美國政府的「許願清單」

至於「讓出40%半導體產能」的說法，許美華指出，因為台美關稅談判已落幕，現在可以講得更白。她引用美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）受訪說法，提到「目標是把台灣整個供應鏈與產能的40%轉移到美國本土。」

但她也強調，這並非「白紙黑字」寫進協議，而比較像美方的「努力目標」甚至「許願清單」。她轉述行政院副院長鄭麗君在記者會的說法，指出雙方共識「並不是把台灣的40%產能轉到美國」，而是「讓美國在全球晶圓製造達到40%的比例」，其中也包含美國自己的IDM廠，真正從台灣移出去「沒那麼多」。

什麼時候看過美國人「如此看重台灣」

她直言，美國和台灣談關稅，「什麼順差不順差都不是重點」，核心其實是台灣的半導體。美方也很清楚，要打造本土供應鏈「沒有台灣是做不到的」，必須「台美一起來」才可能達成。許美華甚至反問，「什麼時候，你看過美國人如此需要台灣？如此看重台灣？」

她認為，半導體產業鏈是台灣創造出的價值與籌碼，「我們一定要好好運用它」，更喊話「TSMC/Taiwan can help」，但也不忘補一句：「英特爾、TI⋯美國人自己也要加油好嗎！」

最後，她在留言處補充，關於半導體市佔率這個概念，還有一點值得說，那就是美商務部長盧特尼克喊半導體本土製造40%市佔率，是美國政府喊出來的目標，到底要怎麼算？雖然不同的算法，差異會非常大。但她說，「盧特尼克跟川大顯然沒有在算這個，就是喊個概念，要讓美國人有感，「美國製程回來了」

她說，還有一點很重要，「市佔率是比例，不是絕對數字」，因為AI風潮，半導體產能未來幾年顯然會快速增加。光是先進製程的40%，就是天文數字，絕不可能是在美國幾年做得到的。「盧特尼克喊40%絕對只是拍腦袋，但還是祝福他心想事成，台美半導體共好！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院
銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了　一票人都收到
黃甫九天判88年棄保逃亡　最新白髮照曝
快訊／「學測社會」解答快來對　補教預估今年五標出爐
認女兒遭霸凌！父堵幼兒園門口私刑7歲童
小時候的味道沒了！蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨
民進黨議員初選廢「禁大咖條款」　1條件即可用賴清德、蕭美琴肖
陳漢典再曝2套夢幻婚紗　「最辛苦的其實是 LULU」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台積電4成產能搬到美國　謝寒冰怒「台股、台灣直接垮了」：被賣了

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」　萬人驚：太聰明

快訊／「學測社會」解答快來對　補教預估今年五標出爐

去吃「吃到飽」總很快就飽？4招吃更多　別空腹、氣泡水開胃

越掃越衰？年前大掃除藏眉角　專家：順序錯恐把好運送走

本周結業式完「隔天開學上課3天」原因傻眼　網嘆：完全沒好處

高雄冬日遊樂園超人降臨！Q版聯名杯、拍拍燈2／ 4起限量3波開搶

林宸佑遭羈押「與言論自由無關」　呂秋遠曝1關鍵：法院有相當證據

投資美5千億、讓40%產能？科技專家「點名造謠仔」：不是笨就是壞

共軍曝「斬首演練片」2分鐘就殲敵！台大教授揭3關鍵：暗示太明顯

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

台積電4成產能搬到美國　謝寒冰怒「台股、台灣直接垮了」：被賣了

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」　萬人驚：太聰明

快訊／「學測社會」解答快來對　補教預估今年五標出爐

去吃「吃到飽」總很快就飽？4招吃更多　別空腹、氣泡水開胃

越掃越衰？年前大掃除藏眉角　專家：順序錯恐把好運送走

本周結業式完「隔天開學上課3天」原因傻眼　網嘆：完全沒好處

高雄冬日遊樂園超人降臨！Q版聯名杯、拍拍燈2／ 4起限量3波開搶

林宸佑遭羈押「與言論自由無關」　呂秋遠曝1關鍵：法院有相當證據

投資美5千億、讓40%產能？科技專家「點名造謠仔」：不是笨就是壞

共軍曝「斬首演練片」2分鐘就殲敵！台大教授揭3關鍵：暗示太明顯

救到「腐爛神」全身髒厚毛走不動　剪完毛萌樣志工也驚訝

台積電4成產能搬到美國　謝寒冰怒「台股、台灣直接垮了」：被賣了

上周外資買超台股逾20億美元　漲幅3.7％居亞股第2名

書法大師吳肇勳揮毫！彰化「馬躍騰達」春聯免費送　時間地點曝

快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院

主人收安親班照片　驚見博美「霸氣混進大狗團」網笑：牠才是老大

打進NBA機會來了！首屆「未來之星邀請賽」分區賽4月登場

高雄恐變天？最新民調輸柯志恩6.3%　賴瑞隆：全力爭取市民支持

蘇格登春聯設計迎好年　仕高利達酒禮搭小物先開運

蔡允潔「手臂植避孕針」宣布封肚！揭老公未結紮原因　全程親掌鏡

【男人的快樂】騙朋友隔音很好...他超認真吶喊完全沒在演

生活熱門新聞

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

即／驚世夫妻隱瞞疫情！高雄腸病毒群聚擴大急停課

估剩6℃！　最冷時間曝

台北到南港不搭捷運！她實測改搭高鐵讚爆

醫護界驚世夫妻　隱匿腸病毒害11童染疫

快訊／北北基大雨特報！下到明晨

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

快儲水！　今「7縣市停水」區域一次看

獨／11歲女童急性心肌炎不治　驗出「B19病毒」

更多熱門

相關新聞

存股2年「報酬率衝26%」　網刷一排：大學就買了

存股2年「報酬率衝26%」　網刷一排：大學就買了

近期台股行情走勢強勁，帶動許多投資人資產穩健成長。一名網友近日在Dcard發文分享，自2023年布局ETF至今，總市值正式突破百萬大關，報酬率逾26%，引起大批存股族共鳴。

43檔台股ETF價量齊揚！近千萬人迎增值　「最會賺」前10名一表看

43檔台股ETF價量齊揚！近千萬人迎增值　「最會賺」前10名一表看

喪事喜辦？掏空台積電砸15兆換15%關稅？　4大疑慮QA一次看懂

喪事喜辦？掏空台積電砸15兆換15%關稅？　4大疑慮QA一次看懂

快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

美方對鄭麗君評價超高！　華府智庫友人讚「專業度世界頂流」

美方對鄭麗君評價超高！　華府智庫友人讚「專業度世界頂流」

關鍵字：

台美關稅半導體產能投資許美華供應鏈

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

張菲被拍信義區買甜點！

林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面