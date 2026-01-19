投資美5千億、讓40%產能？科技專家「點名造謠仔」：不是笨就是壞

▲台美關稅話題延燒。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

台美關稅話題延燒，科技專家許美華在臉書發文指出，網上現在正拼命洗兩件事，一個是「造謠投資美國5000億假數字」，另一個是渲染「美國要台灣讓出40%半導體產能、掏空台灣」。她直呼這種說法「不是笨就是壞」，「台灣的半導體產業鏈，是台灣人自己創造出來的價值，是台灣的優勢，也是籌碼，我們一定要好好運用它。」

許美華先針對「5000億」說法開嗆，表示自己跟進杜承哲醫師，直接「下注一千萬，叫造謠仔出來輸贏」，還笑說「認識我的朋友應該不會懷疑我喊一千萬的誠意」。

台灣承諾投資美國數字「就是2500億美元」

接著，她解釋自己為何下注一千萬，首先，這次台美關稅相關承諾「就是2500億美元」，另外2500億是政府信用擔保，兩者不是可以直接相加的概念，「把2500+2500直接加起來說5000億的，請重讀高中經濟學通識課本。」

她也補充，政府擔保當然有成本與風險，但若是投資美國半導體供應鏈，「都是叫得出名號的公司」，對銀行來說是搶著借錢的客戶。更何況，這2500億多是民間企業投資，「光是台積電之前承諾的1650億就佔掉一大半了」，後續台積電加碼、其他台廠再「隨便幾家舉手就超過」，因此她才敢「閉著眼睛下注一千萬」。

40%更像是美國政府的「許願清單」

至於「讓出40%半導體產能」的說法，許美華指出，因為台美關稅談判已落幕，現在可以講得更白。她引用美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）受訪說法，提到「目標是把台灣整個供應鏈與產能的40%轉移到美國本土。」

但她也強調，這並非「白紙黑字」寫進協議，而比較像美方的「努力目標」甚至「許願清單」。她轉述行政院副院長鄭麗君在記者會的說法，指出雙方共識「並不是把台灣的40%產能轉到美國」，而是「讓美國在全球晶圓製造達到40%的比例」，其中也包含美國自己的IDM廠，真正從台灣移出去「沒那麼多」。

什麼時候看過美國人「如此看重台灣」

她直言，美國和台灣談關稅，「什麼順差不順差都不是重點」，核心其實是台灣的半導體。美方也很清楚，要打造本土供應鏈「沒有台灣是做不到的」，必須「台美一起來」才可能達成。許美華甚至反問，「什麼時候，你看過美國人如此需要台灣？如此看重台灣？」

她認為，半導體產業鏈是台灣創造出的價值與籌碼，「我們一定要好好運用它」，更喊話「TSMC/Taiwan can help」，但也不忘補一句：「英特爾、TI⋯美國人自己也要加油好嗎！」

最後，她在留言處補充，關於半導體市佔率這個概念，還有一點值得說，那就是美商務部長盧特尼克喊半導體本土製造40%市佔率，是美國政府喊出來的目標，到底要怎麼算？雖然不同的算法，差異會非常大。但她說，「盧特尼克跟川大顯然沒有在算這個，就是喊個概念，要讓美國人有感，「美國製程回來了」

她說，還有一點很重要，「市佔率是比例，不是絕對數字」，因為AI風潮，半導體產能未來幾年顯然會快速增加。光是先進製程的40%，就是天文數字，絕不可能是在美國幾年做得到的。「盧特尼克喊40%絕對只是拍腦袋，但還是祝福他心想事成，台美半導體共好！」