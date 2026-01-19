老鼠陪一夜！光復6歲女童「小沂」奇蹟獲救　放棄警察想當消防

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東縣政府消防局19日上午舉辦119消防節暨績優人員表揚典禮，縣長周春米親自頒獎致敬消防、義消及防救團體。其中，曾於花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害中受困逾一天、獲屏東消防成功救出的6歲小女孩「小沂」親自到場致謝，並表示未來想要當消防員。

▲光復堰塞湖潰堤受困1天的6歲小沂，在母親陪同下現身向屏東勇消致敬。（圖／記者陳崑福翻攝）

2025年9月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖發生潰堤，造成光復鄉嚴重災情，小沂受困在被泥水淹沒的屋內近兩天，是乾姑爺、乾姑婆用疊羅漢的方式，將她托舉到屋頂角落，才讓小沂撐到最後一刻。

當時特搜大隊長收到小沂媽媽請求尋人，面對這有難度的救援，他答應再試試看，「不然我們再試一次！」沒想到聽到鐵皮屋裡傳來微弱的求救聲，是孩子的聲音沒錯，加速切開屋頂的速度救援成功。救援成功後，小女孩吐出「有老鼠陪我一天一夜，阿公阿婆在裡面」，讓聽聞的人心都揪成一團。

▲小沂送娃娃給當初抱她的消防人員 。（圖／記者陳崑福翻攝）



屏東縣政府消防局今舉辦119消防節暨績優人員表揚典禮，小沂得知消防局今天舉辦慶祝表揚大會，決定前來獻花表達謝意，再次感謝消防局救難人員的辛勞，場面溫馨感人。原本她計劃未來從事警察工作，在參觀過特搜大隊設備及冒險救人事蹟、並獲得平安熊禮物後，改變計劃，決定長大當消防員。

小沂母親說，真的很謝謝他們，只能謝謝他們，小沂現在的狀況有比較好，但還是會怕颱風、水，都還是會怕，今天來消防局很開心。小沂也說「謝謝哥哥」，並且送兔子警官娃娃給當時抱她的叔叔，並寫卡片感謝「謝謝所有救災英雄」。

▲小沂寫卡片謝謝所有救災英雄。（圖／記者陳崑福翻攝）