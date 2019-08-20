關鍵條件一旦出現　柯文哲將宣布參選2020總統

圖、文／鏡週刊

本刊掌握，鴻海創辦人郭台銘目前手握「等待換韓」及「直球對決宣布參選」的A、B套劇本，成為關鍵影響郭柯王最後是否結盟成功的變數。若郭董選擇方案A，台北市長柯文哲恐怕就要做出是否披掛上陣的選擇。

據了解，近日國民黨換韓聲浪愈來愈大，是讓郭台銘決定調整與王柯合作步調的關鍵因素之一。知情人士指出，若郭選擇方案A「等待換韓」，柯營「絕對不可能跟上去」，一來，郭柯王合作走的是「由藍綠往中間靠」的路線，但郭若回到國民黨懷抱，明年大選格局等於回歸藍綠對決，自詡中間路線的柯，當然不可能力挺國民黨提名人。

在這套A劇本之下，該人士繼續說，二來，柯文哲在組黨後，雖已多次透露自己無意總統大位，但若3人結盟最後破局，柯為了撐起至少20％的白色力量空間，仍有可能披掛上陣，表態的時間點就是9月，當然，另一選項就是繼續信守「做好做滿」市長任期承諾，維持批藍打綠風格，站穩第三勢力龍頭。

不過，該人士也說，「一旦郭等到9月17日表定連署登記截止日前，國民黨都還無法『換韓』，且柯宣布參選，因明年已無兩組第3勢力的空間，郭最後可能換得兩頭空。」



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