UberEats員工在家「叫FoodPanda外送」　網笑翻：英雄惜英雄

▲外送員自己在家也忍不住叫美食外送。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）



記者黃可昀／綜合報導

現今飲食外送平台發達，隨處可見外送員騎著機車穿梭大街小巷，不少人也看準這波商機，一起加入外送行列。一名劉姓網友本身是UberEats的外送員，他日前在家休息時，突然心血來潮叫了FoodPanda外送，照片中可見，FoodPanda外送員穿著制服、提著美食站在他家門口，照片右下角則擺著一個大大的UberEats外送包，這違和畫面讓網友們看了全笑說，「本是同根生，相煎何太急。」

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▲同行之間良好的互動交流。



劉姓網友將照片PO到臉書《爆廢公社》，短短幾個小時就突破萬人按讚，只見FoodPanda外送員穿著制服，左手提著一袋食物準備交給原PO，殊不知從另一個角度來看，門內的椅子上竟然擺著一個UberEats外送包，完全不知道自己外送的對象竟然是同行。原PO接過餐點後，則是轉身露出一個謎樣微笑，心虛模樣讓網友們全笑翻。

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照片一曝光，大批網友紛紛朝聖並留言，「會不會叫外送來，然後等等要送去給客人的」「互惠的概念，一單賺60」「然後明天換你外送到他那兒」，「 互相扶持，共創美好的未來」「英雄惜英雄」，「你外送我，我外送你，大家都happy。」

還釣出同樣是外送員的網友表示，「我自己本身在跑UE，可是下雨天實在不想出門...所以這兩天都叫了UE外送」「你該點餐自己收單，等於吃的有打折。」