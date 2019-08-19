　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

UberEats員工在家「叫FoodPanda外送」　網笑翻：英雄惜英雄

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼外送員在家叫同行的外送。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲外送員自己在家也忍不住叫美食外送。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

記者黃可昀／綜合報導

現今飲食外送平台發達，隨處可見外送員騎著機車穿梭大街小巷，不少人也看準這波商機，一起加入外送行列。一名劉姓網友本身是UberEats的外送員，他日前在家休息時，突然心血來潮叫了FoodPanda外送，照片中可見，FoodPanda外送員穿著制服、提著美食站在他家門口，照片右下角則擺著一個大大的UberEats外送包，這違和畫面讓網友們看了全笑說，「本是同根生，相煎何太急。」

►戀愛老司機：重點是眼神

請繼續往下閱讀...

▲▼外送員在家叫同行的外送。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲同行之間良好的互動交流。

劉姓網友將照片PO到臉書《爆廢公社》，短短幾個小時就突破萬人按讚，只見FoodPanda外送員穿著制服，左手提著一袋食物準備交給原PO，殊不知從另一個角度來看，門內的椅子上竟然擺著一個UberEats外送包，完全不知道自己外送的對象竟然是同行。原PO接過餐點後，則是轉身露出一個謎樣微笑，心虛模樣讓網友們全笑翻。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

照片一曝光，大批網友紛紛朝聖並留言，「會不會叫外送來，然後等等要送去給客人的」「互惠的概念，一單賺60」「然後明天換你外送到他那兒」，「 互相扶持，共創美好的未來」「英雄惜英雄」，「你外送我，我外送你，大家都happy。」

還釣出同樣是外送員的網友表示，「我自己本身在跑UE，可是下雨天實在不想出門...所以這兩天都叫了UE外送」「你該點餐自己收單，等於吃的有打折。」

ET快訊
謝忻11字回應「阿翔狠斷聯繫」　倒數5天公開現身
台北2妙齡女國小操場夜跑…遇惡狼強脫褲險遭性侵
依依解放雪球「緊貼男友」　比基尼照連發…網羨慕：納豆真幸福

關鍵字：外送,FoodPanda,UberEats

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／5同學開進蘇花隧道…副駕喊：減速！20就好　被BMW超車…一早看新聞沉默了

影／台灣第一人！10歲男孩摘《寶可夢》世界大賽冠軍杯　全程披國旗上陣

影／愛心便當塞滿蝦！過敏男堅持吃完「女友的愛」下場超慘…網全怒了

影／如何擺脫月光族？他「1妙招」存款激增　全網嗨翻：我也要照做！

影／台北男「和女友總是AA制」貼1010元帳單　萬人驚見藏玄機：可以娶了

辣媽牛仔褲「破後面」超惹火！處女座弟秒下禁令...怒：妳屁股都掉出來了

別讓交換名片NG動作害了你　職場一定要知道的禮儀

攜碼跳槽先看好！這2家電信違約金高過平均值　「最多差快5千元」

路樹倒塌！平溪線十分至菁桐不通　台鐵啟動公路接駁、估19時搶通

UberEats員工在家「叫FoodPanda外送」　網笑翻：英雄惜英雄

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

別讓交換名片NG動作害了你　職場一定要知道的禮儀

攜碼跳槽先看好！這2家電信違約金高過平均值　「最多差快5千元」

路樹倒塌！平溪線十分至菁桐不通　台鐵啟動公路接駁、估19時搶通

UberEats員工在家「叫FoodPanda外送」　網笑翻：英雄惜英雄

心酸！男孩殯儀館狂說對不起　一句「生病不能偷吃糖果」超催淚

國中小也瘋AI！北醫夏令營「避撞、迷宮競賽」讓孩子做中玩

影／台大成立國內首間「先端智農實驗室」　打造無人農業新技術

雨區擴大！低壓帶雨彈襲16縣市　「各地午後雨勢更明顯、全面」

湯鍋剩1塊收攤！老闆舀「神奇巨肉」加滷肉飯...隨便算50　網一看驚：夭壽賺

南部也能直飛！濟洲航空10/3開航高雄-濟州　「單程未稅900元起」

BL劇小鮮肉泰國按摩突停電！　按摩師「趁亂偷抓」吃豆腐

獨／2女夜跑險遭性侵！女警還原「逮狼行動」　霸氣壁咚壓制色男

紙箱裡藏了活的監視器　「犀利眼神」緊盯奴才...她被嚇2次！

潘恒旭稱「這3人」是謠言食物鏈　網友一句話神預測未來發展

家寧花蓮海邊「破尺度」解放比基尼！　清水斷崖狂露逆天美腿

白粉交織超夢幻！士林官邸「風雨蘭」開8成 花期倒數中

與人妻「車內激情Play」！綠帽夫驚見怒告...他光屁股瞎喊：在後座各自自X

當網紅真好！她一篇IG文就能買「奢華豪宅」　躺著就賺進4000萬

花生醬融入太陽餅了！中秋節「跨界聯名」夯品爆紅　超商預購優惠

身體猛抽搐30年！醫檢查赫見「10公分寄生蟲」腦內亂竄…驚悚真相曝光

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

生活熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超..

快訊／13縣市大雨特報　氣象局..

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

「和女友總是AA制」　台北男貼..

北北基12縣市大雨特報　全台連..

如何擺脫月光族？他1妙招存款激..

手機忘超商被偷！她調監視器真相..

伊藤潤二夜跑現場曝光！網4點酸..

辣媽牛仔褲「破後面」處女座弟超..

台北車站1旅客落軌遭撞！南下列..

大雨彈擴北台！11號颱風下周恐..

炸雞老闆突追上來敲車門！真相曝..

狗狗肉反萌差！妹討拍照　網笑炸

折壽救嬤　孫顧6年哭求城隍爺：..

更多熱門

相關新聞

外送規範加強！違反2因素至少罰6萬元

外送平台興起，路上到處可見外送人員的蹤跡，但經濟部與交通部針對平台的定位看法不同，導致部分權責難以歸屬。對此，衛福部直接將外送平台列為「食品物流業」，規範7月強制登錄，且外送員須符合食品良好衛生規範（GHP）及餐飲定型化契約，違者罰款6萬元至2億元。

Ubereats正妹吐辛酸：真的不是輕鬆工作　照片有亮點

她叫外送「不想剝蝦」開碗蓋驚呆

foodpanda進駐嘉義

外送豬皮一開「隱藏版芝麻糊」嚇壞

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

南韓三大社2019上半年損益出爐

劉樂妍弄丟台灣護照　微博急求救

安宰賢神隱27hrs靠山遭起底　韓網罵翻

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面