藍營批常跑高雄...陳其邁無奈：韓國瑜當初希望高雄跟我一起衝刺





▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

面對藍營批評作為行政院副院長卻常常跑高雄，根本是「高雄市長參選人」，陳其邁16日受訪時無奈表示，當初自己接下副院長一職，高雄市長韓國瑜還特地送上祝福，「他說未來希望高雄可以跟陳其邁結合，讓高雄繼續衝刺」。

陳其邁表示，當初到行政院就職的時候，韓國瑜特別送上祝福，說希望未來高雄可以跟陳其邁結合，讓高雄繼續衝刺，「所以我在做的，我能做的，我一定盡力幫助高雄，大大小小的事，只要高雄需要，我一定全力配合，因為我是高雄子弟，高雄是我的故鄉。」

陳其邁說，要幫忙高雄，總不能自己待在中央衝刺，市長卻常常不在高雄，前幾天淹水，自己還主動打電話給韓市長，說打造水路需要改建經費，中央都會盡力幫忙。

陳其邁提到，「高雄是我的家，我六日回家的時候，韓市長卻因為選舉，反過來指責六日要回到自己家的人，這樣是本末倒置，我相信這不是韓市長的本意，希望國民黨黨團不要打烏賊戰、越幫越忙。」

陳其邁批評，反倒是剛選上市長，卻馬上要參選總統，這是外界對韓國瑜的質疑，韓國瑜多花點時間在高雄是高雄市民也是自己的期待，「不是說好要跟我一起衝刺嗎？國民黨用這烏賊戰是幫倒忙，高雄人都知道，我一回到高雄，用的都是我自己的車，不知道的人看到黑影就開槍，這是不明事理，非常遺憾」。