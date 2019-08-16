快訊／藍色恐怖來了！「楊秋興第二」嗆韓國瑜毀全黨：請主動退選

▲敖博勝嗆韓國瑜一人毀全黨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨中常會日前通過「禁止抹黑韓國瑜條例」，前高雄縣長、國民黨中評委楊秋興因此遭到開除黨籍。除了楊秋興，黨代表敖博勝也因為在節目中批評韓國瑜而被開除黨籍。他16日下午兩點半親上火線召開記者會，痛批國民黨是「藍色恐怖」，韓國瑜「一人毀全黨」，要韓國瑜主動退出總統大選。

針對楊秋興以及敖博勝因日前公開攻擊韓國瑜，高雄市黨部決議祭出黨紀處分，開除2人黨籍，並將以最快速度陳報國民黨中央考紀會，由中央盡速處理。國民黨高雄市黨部主委莊啟旺表示，楊秋興及敖博勝掛著黨職卻屢次在公開媒體及網路平台，以不實言論詆毀黨提名總統參選人韓國瑜，事證明確。

敖博勝16日下午召開「藍色恐怖來了？！」記者會，批評國民黨成了一言堂。他表示，自己因為節目上講的話被開除黨籍，不過所說的話都是實話，國民黨卻讓說實話的黨員被開除，滿嘴謊話卻能選總統，「國民黨還有未來嗎？」敖博勝記者會中也宣布，要跟進楊秋興腳步，「主動退出國民黨」。

敖博勝呼籲韓國瑜，所作所為已經突破善良百姓認知中的最低界線，「為了救中國國民黨、為了救中華民國，請韓國瑜主動退出2020總統大選」。至於支持誰選總統，敖博勝說，自己支持郭台銘代表國民黨參選。

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