快訊／「說實話被開除、滿嘴謊話選總統」 敖博勝怒：怎麼教小孩？

▲遭開除黨籍的國民黨黨代表敖博勝開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前國民黨代表敖博勝因為在節目中批評高雄市長韓國瑜而被開除黨籍。他16日下午兩點半親上火線召開記者會，痛批國民黨是「藍色恐怖」，韓國瑜「一人毀全黨」，要韓國瑜主動退黨，「說實話的被開除、滿嘴謊話的選總統，要怎麼教小孩？」

針對楊秋興以及敖博勝因日前公開攻擊韓國瑜，高雄市黨部決議祭出黨紀處分，開除2人黨籍，並將以最快速度陳報國民黨中央考紀會，由中央盡速處理。國民黨高雄市黨部主委莊啟旺表示，楊秋興及敖博勝掛著黨職卻屢次在公開媒體及網路平台，以不實言論詆毀黨提名總統參選人韓國瑜，事證明確。

敖博勝16日下午召開「藍色恐怖來了？！」記者會，批評國民黨成了一言堂。他表示，自己因為節目上講的話被開除黨籍，不過所說的話都是實話，國民黨卻讓說實話的黨員被開除，滿嘴謊話卻能選總統，「國民黨還有未來嗎？」敖博勝記者會中也宣布，要跟進楊秋興腳步，「主動退出國民黨」，並透露自己支持的候選人是郭台銘。

敖博勝說，上一次總統大選洪秀柱也受到非常多質疑，從黨員到中常委都有諸多批評聲浪，「有人因為對黨內提出建言被開除的嗎？現在國民黨已經變成一言堂，會離中間選民、台灣民眾越來越遠。」

敖博勝痛批，韓國瑜的言行已經對下一代教育造成很大的影響，韓自稱17年前怎樣花天酒地、不努力，還很自豪的常常在年輕朋友面前稱自己已經改過自新，「但是韓先生真的改了嗎？對照他每天晚起床，出門就直奔第一個行程，這對非常多的民選首長都感到不可思議，就我所知，首長通常一大早就會到市府開會，但是韓國瑜並沒有。」

敖博勝質疑，韓國瑜的所作所為要讓大家怎麼教小孩，「韓國瑜說市長是責任制，如果我們小孩也問一句，我不喜歡念書，因為念書也是責任制，我什麼時候愛念你不要管我，我們下一代的教育怎麼辦？」