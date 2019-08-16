快訊／跟進楊秋興退黨！敖博勝：希望郭台銘接替韓國瑜參選

記者蔣婕妤／台北報導

前國民黨代表敖博勝因為在節目中批評高雄市長韓國瑜而被開除黨籍。他16日下午兩點半親上火線召開記者會，強調自己跟進前高雄縣長楊秋興腳步主動退黨，並透露支持鴻海集團創辦人郭台銘，「希望郭台銘接替韓國瑜參選」。

針對楊秋興以及敖博勝因日前公開攻擊韓國瑜，高雄市黨部決議祭出黨紀處分，開除2人黨籍，並將以最快速度陳報國民黨中央考紀會，由中央盡速處理。國民黨高雄市黨部主委莊啟旺表示，楊秋興及敖博勝掛著黨職卻屢次在公開媒體及網路平台，以不實言論詆毀黨提名總統參選人韓國瑜，事證明確。

敖博勝16日下午召開「藍色恐怖來了？！」記者會，批評國民黨成了一言堂。他表示，自己因為節目上講的話被開除黨籍，不過所說的話都是實話，國民黨卻讓說實話的黨員被開除，滿嘴謊話卻能選總統，「國民黨還有未來嗎？」敖博勝記者會中也宣布，要跟進楊秋興腳步，「主動退出國民黨」，並透露自己支持的候選人是郭台銘。

敖博勝透露，其實國民黨內不滿韓國瑜的黨員很多，只是大家都不敢言，被朋友問到也只會低調表示，「既然黨都決定候選人了，我當然也只能支持黨推出的候選人」。他強調，實際上許多黨員都是力挺郭台銘，只是不敢多說而已。

敖博勝說，「我是支持郭台銘董事長的，郭台銘董事長宣布參加國民黨黨內初選，像郭台銘董事長這麼優秀的人才，國際上這麼高的知名度跟視野，一定可以救中國國民黨，現在郭台銘董事長還是榮譽黨員，如果可以的話，當然希望他能接替參選」。

▲遭開除黨籍的國民黨黨代表敖博勝開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）