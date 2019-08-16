親綠民調／韓國瑜支持度下滑　慘輸蔡英文16.2個百分點

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

記者黃巈禾／台北報導

2020大選將至，藍綠人選底定，由高雄市長韓國瑜挑戰總統蔡英文，台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘是否參選，仍是未知數。向來親綠的兩岸政策協會16日公布最新民調，無論藍綠對決、三腳督、四人對戰，總統蔡英文都領先。值得注意的是，在藍綠對決的狀況下，韓國瑜慘輸蔡英文16.2個百分點，相較上次民調也下滑8個百分點。

若2020大選是藍綠對決，蔡英文以47.2％的支持度領先，韓國瑜則是31％，未表態的則有21.8％，兩人差距16.2的百分點。相較於7月民調，韓國瑜支持度下滑8個百分點。

若台北市長柯文哲投入選戰，在蔡英文、韓國瑜、柯文哲「三腳督」的競逐狀況下，蔡英文以34.3％的支持度領先，韓國瑜以26％排名第二，柯文哲以25.4％位居第三，未表態則有14.2％。

若鴻海創辦人郭台銘參選，在蔡英文、韓國瑜、郭台銘競選狀況下，蔡英文以36.7％的支持度領先，韓國瑜以26.1％排名第二，郭台銘以25.5％位居第三，未表態則有11.7％。

若2020大選是蔡英文、韓國瑜、柯文哲以及郭台銘4人對戰的局面，蔡英文仍領先，獲得31.5％的支持度，韓國瑜以24.8名列第二，郭台銘16.7％排名第三，而柯文哲15.8％位居第四，未表態則有11.2％。

兩岸政策協會民調中心採用分層比例隨機抽樣法，以中華電信住宅電話用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配各縣市樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本。

兩岸政策協會於8月13日至15日晚間6點30分至10點，針對全台22個縣市年滿20歲以上的民眾進行訪問，有效樣本1,070份，抽樣誤差在95%的信心水準下,約±3.00個百分點。