遭控欺騙消費者　柯梓凱夫婦發文「網友反應超兩極」：女神加油～

記者張嘉晏／綜合報導

一芳水果茶挺一國兩制的風波一波未平一波又起，日前臉書粉專「台北惡棍」又再打一芳明明是用斯里蘭卡的茶葉，卻假裝成台灣本土茶，直呼「跟一芳的品牌核心理念不一樣」。母公司墨力國際負責人柯梓凱夫婦隨後都在IG上發聲自清，網友們的反應卻是相當兩極。

台北惡棍日前針對柯梓凱貼出的照片表示，明明茶葉的來源是斯里蘭卡，柯卻說一芳用的都是台灣茶，「睜眼說瞎話我還不讓你進去蹲？」然而柯梓凱隨後也發文反擊，表示爆料者拿著公司旗下其他家品牌來「影射一芳」，屬於不實爆料，對方若有真實的證據，就大方露臉一起到警局檢驗。

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▲一芳水果茶。（圖／記者張榮恩攝）

然而網友們對此卻不太領情，紛紛留言開酸「賣國賊還有資格咬人喊告」、「現在舔越大力講話越大聲就對了」、「你發這聲明等於模糊焦點阿」、「你到底哪時候才要提告啦」。

然而柯梓凱太太王俞喬近日同樣也在IG上發布有關於一芳的貼文，表示「逆境是上帝化了妝的祝福」，網友們也不像在柯的版上砲火猛烈，留言反而幾乎都是溫暖的打氣，「支持女神」、「政治迫害真的很恐怖」、「你們加油，往前就對了」、「女神加油，單純喝茶愛一芳」。

▲ 網友替老闆娘王俞喬打氣 。（圖／翻攝自Instagram／joycewang0403）

台北惡棍昨日也在臉書表示，台灣茶葉年產量約1.4萬噸，消耗的茶葉量也超過4.5萬噸，「根據老闆娘王俞喬的說法，一芳使用台灣本土茶葉，天然水果，亦即全球一芳超過1000家分店，都使用台灣生產茶葉。這很明顯是沒有經過大腦的發言，畢竟光是台灣手搖飲目前就超過2萬家。」在這樣供需失衡的情況下，如果不仰賴進口茶，就只能使用化工茶飲調味劑了。

不過一芳總部先前就已經強調，他們使用的原物料全數都合法合規，畢竟這些原物料要外銷到美國，要符合美國的檢驗標準也是相當不容易的，「墨力國際是一家註冊合法合規經營的公司，一切經營及治理皆符合行業法規、依法繳納稅捐、誠實採購原物料及符合公司法令相關規定等，所有經營活動以及增資擴股都經過相關部門批准。」

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