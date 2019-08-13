貨車載仙草沒遮蔽！他緊跟30分曝：滴到汙水了　網反砲轟無知...戰翻

▲仙草直接暴露在空氣中，完全沒有遮蔽物擋著 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

吃下肚的東西多少都會影響到身體，因此食物的製作、運送過程更需符合食品安全規範。一名網友日前在路上看到仙草廠商的車，但仔細一看，發現車上一桶桶的仙草卻完全沒有被遮蔽物覆蓋，就這樣一路淋了雨、沾了灰塵，讓他很傻眼。不過有網友隨後卻批他「搞不清楚狀況就先開砲」，引發眾人熱烈討論。

「政府不是一直都在追查黑心食品嗎？雖然仙草黑，但運送業者也不要跟著黑好嗎？」一名網友在臉書「爆怨公社」中貼出多張照片，他表示自己在路上遇到一輛運送仙草的貨車，但是仙草卻是直接暴露在空氣中，沒有用任何布或是蓋子遮蔽。

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原PO透露，自己已經跟了這輛車近半個小時，一路上不僅下著雨，經過高架橋下還被橋下的汙水管的水滴到，更遑論空氣中的廢氣和油煙都直接接觸到仙草，讓他覺得很不可思議，「這就是我們市場上吃到的...仙草嗎？」

▲原PO跟車跟了半小時，親眼見到雨水和汙水滴到仙草上 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，有部分網友表示認同，「太可怕，還好我不愛吃這個」、「市面上吃到的東西本來就是這麼噁心」、「還是有個東西蓋有一下比較好」、「你應該沒看過送豆腐的，刮風下雨照樣沒蓋在送貨」、「很多食物的製程才是最恐怖的」。

然而也有網友認為原PO沒搞清楚況就開砲，「你不知道上面那層是會切掉的嗎」、「最上面那層很硬不能吃」、「地溝油都沒罪了，仙草算什麼」、「一堆人嫌髒，那空氣那麼毒幹嘛還呼吸」、「仙草跟桶子是黏在一起的，髒東西不會滲下去」、「可能是因為還有溫度在，不好包上塑膠膜？」、「買了要吃之前都會洗一洗啊」。

對此原PO則表示這些他都知道，只是萬一汙水裡有什麼有毒物質，吃下肚就來不及了，還是建議加個塑膠布蓋著，消費者會比較安心。此外也有不少人站在原PO這邊，不懂「切掉就好」到底是什麼心態，「舊習難改，只會一直找藉口根本就不會進步。」

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