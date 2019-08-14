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買滷味忘了孩子！媽「轉身上車」4歲女嚇哭一路追　老闆娘傻眼報警

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記者柯沛辰／南投報導

南投一位迷糊媽媽12日晚間開車帶女兒買滷味，沒想到付錢後拿了餐點就上車離開，嚇得年約4歲的女童沿馬路一路追車。滷味攤老闆娘擔心女童出意外，上前將人抱回店內安撫，並打電話報警。好在20分鐘後，媽媽就發現孩子不見了，立刻打電話回店內詢問，順利將人接回去。

當時臉書在地社團出現一篇緊急貼文，上頭寫道「已報警，剛剛有哪位家長在虎山路買滷味，妳的孩子還沒上車，看到這文趕快回去接小孩」，引發網友熱議。

▲▼買滷味忘了孩子！媽「轉身上車」4歲女嚇哭一路追　老闆娘傻眼報警。（圖／東森新聞）

▲店家報警後，第一時間PO文協尋家長。（圖／翻攝自臉書社團／草屯人）

附近目擊的店家說，「那時候小孩子從十字路口一直跑一直跑，結果那個滷味攤的老闆看到就去追了，幸好沒車子，這是十字路口耶，太扯了啦，責任都沒有了。」

滷味攤老闆娘表示，當時她看到女童又哭又叫，一路追逐媽媽的車，擔心出意外，所以先把人抱回店內，「看到那個妹妹衝出去，追那台車，我就趕快叫我老公，趕快去把她抱回來，後來剛好有一個騎士看到，就問說怎麼了，我們說那個妹妹被『丟包』了，他就趕快去追那台車。」

▲▼買滷味忘了孩子！媽「轉身上車」4歲女嚇哭一路追　老闆娘傻眼報警。（圖／東森新聞）

▲附近店家目擊驚險過程，直說「幸好沒車子」。（圖／東森新聞，下同）

第一時間，滷味攤業者先安置女童，請她吃滷味充飢壓壓驚，也PO網試圖聯絡家長。不過，事隔約20分鐘，媽媽就察覺到女兒不見，想起孩子可能還在滷味攤，立刻打電話詢問店家。

老闆娘說，「媽媽後來有打電話問妹妹是不是在我們這裡，她說因為妹妹喜歡在車上玩躲貓貓，她不知道妹妹也下了車，所以拿了滷味就走，直到快開到家的時候，才發現妹妹怎麼都沒有回應。」

好在最後媽媽順利接回女兒，總算結束一場虛驚。

▲▼買滷味忘了孩子！媽「轉身上車」4歲女嚇哭一路追　老闆娘傻眼報警。（圖／東森新聞）

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關鍵字：滷味,媽媽,女兒,南投,丟包

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