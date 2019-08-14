欣慰女兒考85分！爸一問真相曝光瞬間驚呆　網秒歪樓：岳父大人好

▲一名網友的女兒在數學考試中拿了85分，但總分竟是150分。（示意圖／取自pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

父母難免望子成龍、望女成鳳！在許多孩子念書的階段，拿到好成績正是不少爸爸、媽媽所期望的。有一名男網友就發文抱怨，他一拿到女兒考85分的數學考卷，原是有些欣慰的調侃，「該不會是出得太簡單了，其它人都考100分吧？」不料女兒竟立刻反駁，原來總分是150分，讓原PO聽了哭笑不得。

這位男網友在《爆怨公社》發文寫道，「剛剛（女兒）安親班一下課，回家就高高興興地拿了一張數學考卷給我簽名，驕傲地跟我說，她這次考了85分喔！」原PO看到考卷，雖然內心欣慰不已，但仍故意調侃女兒，問說是不是很多人都拿100分，結果女兒竟大聲反駁，「才不是！他們都拿超過100分好不好（總分150分）。」

請繼續往下閱讀...

▲原PO女兒有雙水汪汪的無辜大眼，讓不少網友直呼原PO「岳父大人」。（圖／經吳先生授權使用）

網友看到貼文以後留言回應，「等到高中了，85分以上是你能接受的範圍吧」、「成績不代表孩子未來」、「考85分沒關係啦，她有盡力就好了」、「只要心地善良、不做壞事，那就讓他們開開心心長大」、「要鼓勵他好棒，可以考得比以前高分」、「成績過得去就好，EQ要好倒是真的」。

此外，更有不少網友看到原PO女兒的照片後秒歪樓，「可愛可以加50分」、「爸爸該擔心顏值而不是成績」、「應該很快就要擔心有男朋友了」、「顏值都超過數學考卷滿分了」、「我什麼都不想說，岳父好久沒看到你了」、「可以先預訂起來當兒媳嗎」、「岳父大人您好」。