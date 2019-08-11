手搖飲抵制潮擴大…劉仕傑：情緒推到極致對台灣社會恐怕是危險

▲一芳水果茶。（圖／記者彭懷玉攝）

記者楊蕓／台北報導

「一芳水果茶」掀起的政治風暴延燒，網友陸續揚言抵制立場親中的品牌。前外交部歐洲司中東歐科長劉仕傑認為，「可以抵制不喜歡的品牌，但這樣的情緒推到極致，對台灣社會恐怕是危險的。」並呼籲大家務實地問自己，願意付出多大決心，在日常生活中做到政治上百分百的「China-free（無中國狀態）」

繼「一芳水果茶」日前表態支持一國兩制後，包含COCO都可、貢茶、大苑子、85度C等多家手搖飲品店，都陸續發表如「源自中國台灣」、「中國台灣，中國香港」等言論，引發網友揚言抵制立場親中的品牌。

劉仕傑11日在臉書發文，指出最近網路上列舉了支持一國兩制或標示中國台灣的茶飲店，台派同溫層發起拒買拒喝，這些他當然支持，「但捫心自問，我們能夠慷慨激昂、義憤填膺地說不買一芳、Coco等品牌，不正是因為這些商品的可取代性高嗎？」

劉仕傑認為，拒買這些茶飲店品牌，一部分的原因是我們知道還有其他品牌可以買，「喜歡每天來一杯手搖飲的朋友，頂多多走一兩個巷口買別家就是。」

劉仕傑強調，他的意思並不是支持一芳，而是「我們能夠暢快地獵巫，豪氣地說不喝這些茶飲，是因為我們知道還有其他替代品可以喝，拒喝這些品牌不會對我們的生活造成太大的不便。」

「那Zara呢？」劉仕傑接著指出，ZARA Taiwan的網站上就寫著中國台灣，可以不穿不買Zara嗎？他表示，Instant fashion不是只有Zara，買別家就好了，但Zara除了好看，價格也具吸引力，很受年輕人歡迎。他認為，手搖飲跟快速時尚的門檻不同，「若前者資金門檻是50萬，後者要不要5千萬或5億？快速時尚的替代品並沒那麼多選擇。」

劉仕傑說，順著這個邏輯，還可以推到很多其他的商品，例如台灣可口可樂的母公司是太古集團，而太古公開支持一國兩制，「不喝可口可樂或雪碧芬達，有替代品嗎？有，百事可樂。除非你戒掉可樂，不然替代品只有一種。」

劉仕傑強調，我們可以抵制不喜歡的品牌，但內心也要清楚，當這樣的情緒推到極致，對台灣社會恐怕是危險的，「我們可以討厭中共，但也要務實問問自己，我們願意付出多大決心跟努力，在日常生活的柴米油鹽醬醋茶中，做到政治上百分百的China-free（無中國狀態）？」