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「展現求生欲」！一芳廣州2店面「門口掛五星旗」…網友看傻了

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▲▼一芳水果茶，五星旗。（圖／翻攝自微博）

▲一芳水果茶廣州「時尚天河店」等店在門口掛起五星旗。（圖／翻攝自微博，以下同）

大陸中心／柯振中報導

一芳水果茶5日在微博發出「堅決維護一國兩制」的文章，引起台灣網友發起抵制運動，隨後又被大陸網友點名「台獨奶茶」。有大陸網友10日上午8點在微博表示，一芳水果茶的廣州時尚天河店在門口掛起了五星旗，展現出「強烈求生欲」。此外，一芳的廣州天河天城店也在點餐櫃檯插著五星旗。

一芳台灣水果茶風波不斷，有大陸網友日前在微博整理出「台灣奶茶店」黑名單；COCO、貢茶、一點點（50嵐）等台灣手搖飲料店被點名「支持港獨、台獨」，遭到拒喝。

▼網友指出，一芳水果茶展現出強烈的求生欲。

▲▼一芳水果茶，五星旗。（圖／翻攝自微博）

拒喝奶茶活動發起後，有大陸網友10日上午8點在微博指出，一芳台灣水果茶在門口掛起了五星旗，展現出強烈的求生欲。依據打卡紀錄，網友打卡的地點為「廣州時尚天河商業廣場」，而當地有一間一芳台灣水果茶「時尚天河店」。

事實上，根據大陸「大眾點評」網站的資料，一芳台灣水果茶「時尚天河店」9日晚間就已在門口掛上五星旗。此外，除了時尚天河店，一芳台灣水果茶「天河天城店」也在點餐櫃檯上插著五星旗。

對於近日不斷延燒的風波，一芳水果茶創辦人、墨力國際CEO柯梓凱10日聲明，這次的惡意中傷不但傷及公司品牌，還嚴重危害眾多原料供應商、加盟業者，自己已在9日提出法律程序，希望公權力能夠介入，對網路謠言進行反擊。

▼一芳水果茶「時尚天河店」原先沒有五星旗，但8月9日的店面照片卻出現五星旗。

▲▼一芳水果茶，五星旗。（圖／翻攝自微博）

▼除了時尚天河店，一芳台灣水果茶「天河天城店」櫃台也插著五星旗。

▲▼一芳水果茶，五星旗。

ET快訊
展現求生欲！一芳廣州2店面「門口掛五星旗」　照曝網看傻了
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關鍵字：一芳水果茶,五星旗,天河天城店,時尚天河店

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