帶100元出門遇大嬸推銷絲瓜露…被逼付「50元訂金」！　她一句神回對方秒閉嘴

▲許多推銷員會出沒在捷運站附近拉人填問卷。（示意圖／記者謝婷婷攝）



記者黃可昀／綜合報導

不少人都有過在路上被推銷的經驗，一名女網友在臉書「爆廢公社」表示，她日前中午到公司附近吃飯時，被一位小女生帶去美容店內「填問卷」，不過，在店裡迎接她的是位年齡稍長的大嬸，對方不停推銷自家的絲瓜露，原PO有點傻眼的回應「我身上只帶了100元」，想不到對方竟然說「沒關係妳可以先付100元當訂金」、「50元也好」，最後靠著原PO一句神回讓大嬸頓時啞口無言。

原PO表示，當天她只是到公司附近吃午餐，僅帶100元現金在身上，起初是想說「每個業務都有業績壓力，就當作做善事」，所以才跟著那位小女生到美容店填問卷，怎料等著她的是一名死纏爛打的推銷大媽。

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▲一進到美容就被大嬸強迫推銷。（圖／翻攝自爆怨公社）



自從原PO一進門，對方就不斷攻擊她皮膚很差、很多粉刺，接著拿出兩罐絲瓜露喊價一罐500元，今天便宜賣兩罐600元。原PO當下就有點不開心，因為一開始路邊的小女生跟她說只是填問卷，絕對不會要她花錢，如今卻不斷用話術逼她購買，且大嬸得知她只帶100元後，還不死心地說，「沒關係你可以先付100元當訂金」，或是只有50元也可以，另她相當傻眼。

後來她機智地回了一句，「不然這樣，50元訂金我帶一罐回家用用看，好用我再跟你買」，大嬸表情瞬間僵掉，不知該如何反應，「最後在幾波攻防交戰後，對方才放棄強盜我身上的100元」，原PO最後也提醒其他網友，遇到這類強迫推銷「最好都用沉默表情面對他們，他們就會知難而退了。」

PO文一出，引來不少有相同經驗的網友回應，「直接拒絕就好了，我在捷運站門口不知道拒絕幾次了，還有很多次是A站拒絕在B站又被問」、「我在台中遇到的跟你一模一樣…而且填問卷的女生一直跟我說，她老闆規定沒有填幾張就不能下班，結果就被騙進去了」、「有的還會跟到提款機領錢」、「很多人走出來已經信貸十幾萬…」。