台灣50嵐經營各自為政　一張表了解錯綜複雜關係



▲一張表了解台灣50嵐錯綜複雜代理關係。(圖／網友提供)



記者黃士原／台北報導

一芳水果茶掀起手搖飲之亂持續延燒，就連50嵐也遭波及，50嵐日前已緊急公告止血，但同時也被網友發現，原本打著50嵐名號進軍中國大陸市場的「1點點」與「KOI Thé」分別是北區代理商及創辨人妹妹所創，而且在台灣經營還分4區經營，創辦人只堅守台南區，有位網友還特地整理出一張表，清楚交待了50嵐錯綜複雜的關係。

從這表可以看出50嵐在台灣有4家區域代理，除了創辦人馬紹維堅守的台南區之外，還有2002年由二妹創立雅嵐公司負責中彰投雲嘉地區、2005年由四妹創設春嵐公司負責桃竹苗地區、2003年由馬紹維大學同學創立深耕茶葉負責北北基地區、2000由馬紹維軍中同袍設立新嵐公司負責高屏地區代理。其中負責中彰投雲嘉地區代理與桃竹苗地區代理，在2016年合併為50嵐中區代理。





▲50嵐在台灣有4家區域代理。

而紅遍日本、東南亞的茶飲品牌「KOI Thé」就主打來自台灣50嵐，KOI Thé是由50嵐創辦人馬紹維妹妹馬雅芬（也是負責中區代理的雅嵐公司負責人）另外創設的飲料品牌，馬雅芬先前接受媒體採訪表示：「50嵐是我哥創的，加上害怕坐飛機，所以對海外市場沒興趣。」但由於KOI Thé前往日本發展時，外醒目的招牌就寫出「台湾の50嵐発」，因此許多人直接把兩品牌畫上等號。

至於50嵐4家區域代理的立場，創辦人馬紹維、50嵐台南區跳出發布切割聲明，不過桃竹苗地區及高屏地區並未表態。至於負責中彰投雲嘉地區的馬雅芬所創立的KOI Thé，則是在官網上稱中國寶島台灣。中國的1點點則是由於馬紹維大學同學（創立負責北北基的深耕茶葉）所創立，原物料與台灣代理商無關，曾發表中國台灣。





▲1點點上海門市。（圖／記者陳政錄攝）





▲插旗海外12國的手搖飲品牌「KOI Thé」，門口掛的廣告布條上頭直接寫明「源自台灣50嵐」。（圖／記者蔡玟君攝）

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50嵐是由馬紹維創立，自1994年從台南德興路路邊一個小攤子發跡，之後分店慢慢插旗全台各縣市，成為台灣代表性連鎖手搖飲之一。而從新加坡起家，近年在日本慢慢拓點的飲料品牌KOI Thé，這次兩岸手搖飲之亂，50嵐聲明出來後，有網友質疑聲明是否有沒說明清楚之處。KOI Thé目前在日本、中國大陸、泰國、印尼等12國，共擁有327間直營店。





▲KOI Thé的手搖飲料。（圖／記者蔡玟君攝）

根據KOI集團董事長馬雅芬2018年底接受《鏡週刊》專訪內容，馬雅芬為50嵐創辦人馬紹維大妹，管理中區50嵐213間門市，由於2006年50嵐在大陸已被註冊，因此2007年另外自創全新手搖茶飲品牌「KOI Thé」，主攻海外，2011年開始插旗海外各國，，與50嵐算是關係企業。



在被列入「罷喝行動」名單中後，50嵐日前公告止血，強調「50嵐僅在台灣設有各區代理公司，分別由各區代理公司負責管理經營，我們並未在海外設立任何總部，亦不接受海外加盟，近來於大陸、香港等地區仿冒開設之50嵐與我們並無任何關聯。」

50嵐聲明全文

一、50嵐僅在台灣設有各區代理公司，分別由各區代理公司負責管理經營，我們並未在海外設立任何總部，亦不接受海外加盟，近來於大陸、香港等地區仿冒開設之50嵐與我們並無任何關聯。

二、台灣目前於台北區、中區與高雄區設有代理公司，台南區營運由50嵐總部管理，宜蘭與花蓮地區則暫無設立。

三、本公司與任何企業、各區代理所開發之新品牌或海外的投資，並無合作關係，且50嵐總部至今並未更名品牌或以其他名號在海外經營、投資或擔任顧問等，為避免造成消費者的混淆受騙，50嵐在此鄭重聲明，任何海外聲稱為50嵐關聯企業者，均非事實。