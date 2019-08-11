　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣50嵐經營各自為政　一張表了解錯綜複雜關係

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台灣50嵐經營各自為政　一張表了解錯綜複雜關係。(圖／網友提供)
▲一張表了解台灣50嵐錯綜複雜代理關係。(圖／網友提供)

記者黃士原／台北報導

一芳水果茶掀起手搖飲之亂持續延燒，就連50嵐也遭波及，50嵐日前已緊急公告止血，但同時也被網友發現，原本打著50嵐名號進軍中國大陸市場的「1點點」與「KOI Thé」分別是北區代理商及創辨人妹妹所創，而且在台灣經營還分4區經營，創辦人只堅守台南區，有位網友還特地整理出一張表，清楚交待了50嵐錯綜複雜的關係。

從這表可以看出50嵐在台灣有4家區域代理，除了創辦人馬紹維堅守的台南區之外，還有2002年由二妹創立雅嵐公司負責中彰投雲嘉地區、2005年由四妹創設春嵐公司負責桃竹苗地區、2003年由馬紹維大學同學創立深耕茶葉負責北北基地區、2000由馬紹維軍中同袍設立新嵐公司負責高屏地區代理。其中負責中彰投雲嘉地區代理與桃竹苗地區代理，在2016年合併為50嵐中區代理。


▲50嵐在台灣有4家區域代理。

而紅遍日本、東南亞的茶飲品牌「KOI Thé」就主打來自台灣50嵐，KOI Thé是由50嵐創辦人馬紹維妹妹馬雅芬（也是負責中區代理的雅嵐公司負責人）另外創設的飲料品牌，馬雅芬先前接受媒體採訪表示：「50嵐是我哥創的，加上害怕坐飛機，所以對海外市場沒興趣。」但由於KOI Thé前往日本發展時，外醒目的招牌就寫出「台湾の50嵐発」，因此許多人直接把兩品牌畫上等號。

至於50嵐4家區域代理的立場，創辦人馬紹維、50嵐台南區跳出發布切割聲明，不過桃竹苗地區及高屏地區並未表態。至於負責中彰投雲嘉地區的馬雅芬所創立的KOI Thé，則是在官網上稱中國寶島台灣。中國的1點點則是由於馬紹維大學同學（創立負責北北基的深耕茶葉）所創立，原物料與台灣代理商無關，曾發表中國台灣。


▲1點點上海門市。（圖／記者陳政錄攝）


▲插旗海外12國的手搖飲品牌「KOI Thé」，門口掛的廣告布條上頭直接寫明「源自台灣50嵐」。（圖／記者蔡玟君攝）

請繼續往下閱讀...

50嵐是由馬紹維創立，自1994年從台南德興路路邊一個小攤子發跡，之後分店慢慢插旗全台各縣市，成為台灣代表性連鎖手搖飲之一。而從新加坡起家，近年在日本慢慢拓點的飲料品牌KOI Thé，這次兩岸手搖飲之亂，50嵐聲明出來後，有網友質疑聲明是否有沒說明清楚之處。KOI Thé目前在日本、中國大陸、泰國、印尼等12國，共擁有327間直營店。


▲KOI Thé的手搖飲料。（圖／記者蔡玟君攝）

根據KOI集團董事長馬雅芬2018年底接受《鏡週刊》專訪內容，馬雅芬為50嵐創辦人馬紹維大妹，管理中區50嵐213間門市，由於2006年50嵐在大陸已被註冊，因此2007年另外自創全新手搖茶飲品牌「KOI Thé」，主攻海外，2011年開始插旗海外各國，，與50嵐算是關係企業。

在被列入「罷喝行動」名單中後，50嵐日前公告止血，強調「50嵐僅在台灣設有各區代理公司，分別由各區代理公司負責管理經營，我們並未在海外設立任何總部，亦不接受海外加盟，近來於大陸、香港等地區仿冒開設之50嵐與我們並無任何關聯。」

50嵐聲明全文

一、50嵐僅在台灣設有各區代理公司，分別由各區代理公司負責管理經營，我們並未在海外設立任何總部，亦不接受海外加盟，近來於大陸、香港等地區仿冒開設之50嵐與我們並無任何關聯。

二、台灣目前於台北區、中區與高雄區設有代理公司，台南區營運由50嵐總部管理，宜蘭與花蓮地區則暫無設立。

三、本公司與任何企業、各區代理所開發之新品牌或海外的投資，並無合作關係，且50嵐總部至今並未更名品牌或以其他名號在海外經營、投資或擔任顧問等，為避免造成消費者的混淆受騙，50嵐在此鄭重聲明，任何海外聲稱為50嵐關聯企業者，均非事實。

ET快訊
新光三越A11大停電！　台電：停電原因仍待確認
Uber接女客前收訊息「當我男朋友」　到場才知阻止一場悲劇

關鍵字：50嵐,手搖飲料,一芳水果茶

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

抵制名單+1！托福、雅思報名網站標「中國台灣」　網哭：改考全民英檢了

台灣50嵐經營各自為政　一張表了解錯綜複雜關係

一芳創辦人老婆轉貼聲明！遭嗆聲「自己愛跪舔」酸爆　她展高EQ網讚神回

捷報！資訊奧林匹亞競賽台灣學生奪2金2銅　國際排名第6

南部吃流水席！他3張「靈魂菜色照」太經典　網直接封標準：會不會煮看這仨

影／約好面試！他手殘「自動同步」到公司群組　秒釣出老闆回應...網推爆佛心

普悠瑪號又出包！駕駛艙玻璃嚴重霧化　司機嚇：像有塊布把眼睛遮起來

鄰居假日洗衣服！「找把手曬內褲」1邊1條　家人機車中標…他一看崩潰

絕美「曼哈頓懸日」連3天再降忠孝東西路　最好拍時間曝光

莫名被刪好友會問原因嗎？　答案意外一面倒…他用「便當消失」神比喻

嬤寶喵壞習慣愛用手挖罐罐 聽「阿嬤來了」秒改埋頭裝乖

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

鬼鬼1年沒唱歌...笑哭「真的沒人找」　對台北跨年喊話：讓我雪恥一下！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

金齁甲！日本男友初嚐台式早餐 大讚蘿蔔糕、炒泡麵：難怪會胖

保全颱風天被吹倒「重摔3圈」 躺人行道2分鐘...網心疼集氣

好想瘦！正妹「水煮蛋減肥法」17天狂鏟4.1kg網推：求菜單

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

抵制名單+1！托福、雅思報名網站標「中國台灣」　網哭：改考全民英檢了

台灣50嵐經營各自為政　一張表了解錯綜複雜關係

一芳創辦人老婆轉貼聲明！遭嗆聲「自己愛跪舔」酸爆　她展高EQ網讚神回

捷報！資訊奧林匹亞競賽台灣學生奪2金2銅　國際排名第6

南部吃流水席！他3張「靈魂菜色照」太經典　網直接封標準：會不會煮看這仨

影／約好面試！他手殘「自動同步」到公司群組　秒釣出老闆回應...網推爆佛心

普悠瑪號又出包！駕駛艙玻璃嚴重霧化　司機嚇：像有塊布把眼睛遮起來

鄰居假日洗衣服！「找把手曬內褲」1邊1條　家人機車中標…他一看崩潰

絕美「曼哈頓懸日」連3天再降忠孝東西路　最好拍時間曝光

莫名被刪好友會問原因嗎？　答案意外一面倒…他用「便當消失」神比喻

彰化績優警「留言9字」酸詐騙被害人　抒發情緒下場曝光

快訊／台南驚傳槍案！男「胸口中彈」滿身血遭丟包　命危搶救中

三餐吃生菜沙拉減肥！　性感女模「爆腸卡死30天」…醫揭後遺症：千萬別試

《以後別做朋友》爆紅...周杰倫一句「哎唷加油！」　竟讓周興哲陷瓶頸

腳腳被鯊魚吃掉...好痛啊！浮誇喵仰頭尖叫　網萌暈：快救駕

穿短褲當志工！少女大腿太粗「褲子不斷下滑」　險遭「斬首示眾」

鄧倫炫耀「追星成功」曬燦笑PO合照　溫暖對男神表白：不可替代

推拿、拉筋無效！她天生「走路像鴨子」X光全現形...只能打掉重練

抵制名單+1！托福、雅思報名網站標「中國台灣」　網哭：改考全民英檢了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

生活熱門新聞

票選最難吃泡麵！網：吃一口整碗..

蘋果新機名稱流出！「iPhon..

快訊／8縣市豪大雨特報！中南部..

13家手搖飲發表中國台灣！網嘆..

好市多「聖品→巨雷」！10年鐵..

他推手搖飲：當水喝　離職員曝…

擠身白名單！一沐日「堅定愛國」..

結婚8週年出門慶祝　被爸媽嗆：..

5男幹拐子上高鐵！她突暈倒「好..

榴槤比薩沒了超失落！隔2天換來..

一芳加盟商將拆招牌　網讚有尊嚴

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚..

旅客受困關西怨：虎航丟包不理

網爆「那是假迷客夏」小編曝真相

更多熱門

相關新聞

手搖飲抵制潮　劉仕傑：情緒推到極致是危險

「一芳水果茶」掀起的政治風暴延燒，網友陸續揚言抵制立場親中的品牌。前外交部歐洲司中東歐科長劉仕傑認為，「可以抵制不喜歡的品牌，但這樣的情緒推到極致，對台灣社會恐怕是危險的」，並呼籲大家務實地問自己，願意付出多大決心，在日常生活中做到政治上百分百的「China-free（無中國狀態）」？

舉報飲料店疑帶風向！起底人刪文道歉了

一芳廣州2店面「門口掛五星旗」　網看傻了

他推手搖飲：當水喝　離職員曝…

KOI Thé是50嵐創辦人大妹開的

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

影／同僚怒爆23歲女警「上涼班」內幕

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」

人妻床戰冷氣工人　綠帽夫一問崩潰暴瘦

「爸媽對不起…」21歲女演員留遺書17樓跳下

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！被譙害孩子沒爸

票選最難吃泡麵！網：吃一口整碗倒掉

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！

利奇馬肆虐28死！古城千人受困「超歷史大洪水」

盤點亞洲8大猛鬼傳說飯店　台灣有3間

E罩杯女星無P照　下半身成亮點

27歲駕駛「連闖兩紅燈」自撞亡！民控：警察追車

更多

最夯影音

更多

嬤寶喵壞習慣愛用手挖罐罐 聽「阿嬤來了」秒改埋頭裝乖

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

鬼鬼1年沒唱歌...笑哭「真的沒人找」　對台北跨年喊話：讓我雪恥一下！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面