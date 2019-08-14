台南彩券行開出20.47億詭爆怪事　「當天打雷，今天門口車禍」

▲「成功領彩券行」開出威力彩一注獨得，沒想到隔天被詐騙集團盯上，14日晚間門口還發生車禍。（圖／爆怨公社）

記者柯沛辰／台南報導

台南北區成功路上的「成功領彩券行」12日開出威力彩20.47億元一注獨得，一夕之間爆紅，但也因此招惹不少怪事。開出隔天13日，先是有詐騙集團在臉書放出假消息，指頭獎得主委託彩券行抽獎送賓士，已經害得老闆一個頭兩個大，沒想到14日晚間彩券行門口又發生車禍，引發網友熱議。

有網友在臉書「爆怨公社」貼出現場照片，「剛開了21億大獎的彩券行，當天打雷，今天門口車禍了」。從中可見，幾名警員已經到場交管，2輛機車則橫躺在馬路上，一旁正是近日頻頻登上新聞版面的「成功領彩券行」。

許多網友看完後，紛紛留言笑說，「跪求車牌號碼，幾點幾分車禍」、「來了來了，獎號預告」、「當晚威力彩開在台南，台南晚上打雷落大雨又淹水」、「快點去看明牌」、「警察幾分到？苦主幾歲？」掀起熱議。

▲臉書瘋傳威力彩得主捐2輛賓士抽獎，彩券行老闆證實「假的啦」。（圖／翻攝臉書，下同）

事實上，前一天才有不肖人士偽造彩券行臉書粉絲專頁，謊稱粉專受中獎人委託，要送出2輛高級賓士轎車，只要網友留言「恭喜發財」並分享該篇文章，就有機會在20日參與抽獎。

貼文一出，數萬名網友都受騙上當，洗版臉書動態牆，更害彩券行被上百通詢問電話打爆，讓老闆電話接到手軟，目前已向警方報警。

不過，或許是許多網友主動檢舉，假粉專已在14日凌晨2點被移除。