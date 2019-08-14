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他曝名字狂被唸錯！　2千人全有感秒吐「從小到大」困擾：老師沒叫對過

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▲網友率先表示自己常被叫錯名字。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲男網友率先表示自己常被叫錯名字。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

實習記者曾筠淇／綜合報導

很多人的名字會使用到比較少見的字，也有人的名字和其他字長得有些相像，因此這些人一來到新環境，就常常被叫錯名字。一名網友發文表示自己常有「名字被唸錯」的困擾，想不到這則貼文一出，就立刻引發熱烈迴響，讓2千多名網友表示心有戚戚焉，大嘆多年來的無奈。

一名男網友在《爆廢公社公開版》貼出照片，圖中寫道，「你的名字有被唸錯的舉手！」原PO率先表示自己就常有這種困擾，而此文一出，立刻獲得熱烈的回應，出現了2200多則留言，有不少網友都紛紛表示自己深有同感，甚至還會因為他人一時眼花，把常見的字也唸成其他字音。

請繼續往下閱讀...

許多網友都向原PO分享自己的經驗，「我的『鈞』還被國文老師唸成『釣』，整個暈倒」、「茹（ㄖㄨˊ）變成菇」、「涂（ㄊㄨˊ）被唸成徐或余」、「豈ㄑㄧˇ啦！再給我凱啊」、「靖（ㄐㄧㄥˋ）不是青」、「筠（ㄩㄣˊ）都唸均」、「琛（ㄔㄣ）唸成探，老師點名還沒叫對過」、「芃（ㄆㄥˊ）唸凡，蓁（ㄓㄣ）唸秦」、「我名字的『淇』每次都被唸成洪，然後寫成『琪』」、「我是姓歐陽常被叫歐小姐」。

▲許多人常被唸錯名字。（圖／翻攝自pixabay）

▲許多人從小就被唸錯名字，看到貼文後深有同感。（圖／翻攝自pixabay）

不只網友們常有「名字被唸錯」困擾，還有許多政治人物、藝人等，名字常被大家叫錯音！像是：

前行政院長江宜「樺」：ㄏㄨㄚˋ
創作才女陳「綺」貞：ㄑㄧˇ
知名歌手「庾」澄慶：ㄩˇ
演出電視劇《何以笙蕭默》的「菅」韌姿：ㄐㄧㄢ
香港演員「佘」詩曼：ㄕㄜˊ

此外，更有網友在留言處怒喊，「是沒唸書喔？」雖然名字唸錯會引發一陣尷尬，但人總有一時眼花、看錯的時候，就算是飽讀詩書的老師，也有可能不小心叫錯同學名字，其實和個人程度不一定完全相關。

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關鍵字：唸錯名字,生僻字,形似字,爆廢公社

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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