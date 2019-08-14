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搭高鐵爆哭1hr！仙女服務員「跪地幫她擦淚」　網讚：人美心更美

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▲▼高鐵女服務生側蹲幫女客擦淚。（圖／翻攝自爆料公社二社）無碼版

▲高鐵女服務生側蹲幫女客擦淚。（圖／翻攝自爆料公社二社）

記者胡順惠／台北報導

一名乘客13日晚間搭高鐵南下，經過新竹站時，發現一名年輕女乘客情緒不穩，坐在位置上不停流淚，此時經過一旁的女銷售服務員立即蹲下，低聲詢問安撫，通報列車長後，把商品推車推到車廂外走道停放，蹲在乘客身旁幫忙擦眼淚，時間長達近1小時，並將整段過程錄影放上臉書分享。貼文一出，許多網友都在底下大讚，人美心更美。

影片畫面中，頭綁馬尾的女服務員採蹲跪姿勢，在女乘客身旁不時遞上衛生紙，時而輕撫女乘客肩膀幫忙平復心情，身上還背著厚重的黑色背包，臉上仍掛著淺淺微笑，就像在安慰自己的親友一樣，讓人看了超感動。

請繼續往下閱讀...

網友將過程錄下並分享在臉書社團，他說，女服務員展開長達快一個小時的安撫，期間有時蹲，有時跪著，直到嘉義站女乘客到站，才讓站區醫務人員接手，「心美，人更美，難怪晚上南部雨都停了!!!」。

貼文不到一小時就有2.2萬人按讚，網友在底下紛紛留言表示，「謝謝你的溫暖」、「超美，而且好有愛」、「我也好想被美麗的姊姊安慰」、「從今以後我要改搭高鐵」、「好想要每天搭高鐵」、「真的是好美好善良的一件事」、「心地善良的天使！」、「這位美女要加薪啊！幫高鐵形象大加分」。

也有女網友分享自身經驗，「記得我9年前也是這樣，只是我坐的是客運，從宜蘭一路哭回台北，又從台北轉車哭回台中因為當時我親眼目睹前渣男劈腿和別的女人卿卿我我，當一個人情緒崩潰的時候，真的很需要一個人能聽自己說話，不然很容易想不開，感謝這位漂亮小姐」。

高鐵表示，高鐵服務人員如發現旅客有異常情形，均會主動關懷，並了解是否需要協助，旅客乘車時若發現有任何異常情形，亦可向高鐵服務人員反應，以利即時協處。

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關鍵字：高鐵,女服務生

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