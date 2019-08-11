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一芳創辦人老婆轉貼聲明！遭嗆聲「自己愛跪舔」酸爆　她展高EQ網讚神回

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▲▼ 。（圖／翻攝自王俞喬IG）

▲一芳水果茶創辦人老婆在IG神回網友嗆聲。（圖／翻攝自王俞喬IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

一芳水果茶日前在微博發出「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」的貼文，引發一陣手搖飲之亂。一芳創辦人柯梓凱10日在臉書發出聲明，老婆王俞喬也轉貼至IG，沒想到有網友在IG貼文底下狂酸「自己愛跪舔，講得那麼無辜」，嗆聲嗆得相當難聽。王俞喬看到後卻展現高EQ，回覆讓網友笑讚「神回！」

王俞喬在IG轉貼同份聲明，底下卻有網友嗆聲「有人逼你們表態嗎？自己愛跪舔講得那麼無辜，好好笑，還在那邊扯台灣農民」，彷彿撿到大砲一般瘋狂開酸「妳問過台灣農民想跟你們站同一條船上嗎？吃台灣米喝台灣水長大，結果看到錢，膝蓋就軟了，到底是多愛錢？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自王俞喬IG）

▲王俞喬在IG轉貼聲明。（圖／翻攝自王俞喬IG）

看到留言後，王俞喬直回「如果你一年有賣掉台灣幾億元的農產品，你才有資格酸」，而且因為嗆聲網友沒有放照片，讓王俞喬也認定對方是網軍，「最噁心的是不敢用正面目出現的網軍，只敢躲在背後，一定人醜心更醜。」

▲▼ 。（圖／翻攝自王俞喬IG）

▲有網友留言開嗆王俞喬。（圖／翻攝自王俞喬IG）

對方則是回嗆，「拿出直接證據證明我是網軍呀！」並說自己就是看不慣「你們這種做派，別人沒賣農產品嗎？好像只能靠你們一樣」、「不要把自己想得那麼偉大啦！」之後更在留言中透露「我們家就是妳最看不起的台灣農民！但我們有骨氣。」

▲▼ 。（圖／翻攝自王俞喬IG）

▲王俞喬回覆被讚高EQ。（圖／翻攝自王俞喬IG）

王俞喬便說「我家也是農民出身、請問您家種什麼？」對方則說「鳳梨」。沒想到王俞喬接著回2句話，被網友讚高EQ、神回，「全世界台灣鳳梨最好吃，辛苦了」、「我只能說鳳梨做成果乾真的是太好吃了！很值得推廣。」不過目前已經找不到對話，該位網友似乎刪除留言。

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關鍵字：手搖飲,一芳,柯梓凱,王俞喬,IG

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