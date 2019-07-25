奧客「買櫻桃狂殺價」扯喊：我媳婦要生了！　他超納悶：肚子我搞大的？

▲奧客買櫻桃瘋狂殺價，直喊「我媳婦要生了」，讓原PO傻眼「你媳婦肚子我搞大的？」。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／綜合報導

客人要殺價理由百百種，但你家媳婦要生了，到底關店家什麼事？一名網友就在臉書《爆怨公社》發文表示，日前遇到一名客人買櫻桃一直跟他殺價，還說「算便宜一點啦！我媳婦要生了」，原PO納悶心想「妳媳婦的肚子又不是我弄的，她要生干我什麼事？」於是堅持不減價，但沒想到竟遭到客人怒嗆「怎麼那麼不會做生意？」讓他很是傻眼。

原PO發文表示，現在櫻桃一斤250元，日前一名客人上前開口就說，「算便宜一點啦！我媳婦要生了」原PO先是回應「沒辦法，這是空運的」，內心則是OS「妳媳婦的肚子又不是我弄的，她要生干我什麼事？」但對方不願仍放棄，堅持要原PO算便宜一點。

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原PO最後亮出底限，「不然妳買整箱，我本錢算妳」，客人卻回「一箱太多了 我買一斤就很多了，算便宜一點啦。」原PO則回「沒辦法啦！抱歉」，但沒想到這樣一回覆，竟讓殺價失敗的客人惱羞怒嗆「你怎麼那麼不會做生意？」讓原PO當場無語，事後氣得在臉書發文「誰搞大的誰負責不是嗎？跟會不會做生意有何干係？」

這篇文章一出，不少網友也傻眼，紛紛留言「難道不賺錢做功德唷？不吃櫻桃也是可以生啦」、「喜歡殺價的人理由百百種！」、「跟他說，如果是我內X的送妳都沒差，重點又不是我」

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