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青苔路超車自摔...後方轎車險輾！騎士痛喊：後退　網歪樓：雨刷反應最快

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記者李忠憲、陳韻如／台中報導

山區騎機車，可千萬不要選在滿是青苔的地方超車，否則不僅會摔車，還會被後方轎車騎上去。18歲楊姓騎士在台中頭汴坑136縣往南投方向行駛，期間因要從轎車右方超車，卻不慎打滑自摔，導致後方轎車閃避不及，直接騎上摩托車，騎士還一度受困車底大聲呼叫「倒車！倒車！」所幸最後騎士僅多處挫傷，並無生命危險。

▲▼騎士青苔路上超車打滑自摔。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲騎士青苔路上超車打滑自摔。（圖／記者李忠憲翻攝）

這起車禍發生在25日下午3時20分許，透過轎車行車紀錄器畫面可以看到，事發當時41歲潘姓女駕駛開車緩慢行駛在道路上，而後方楊男想要從右方超車，卻不慎打滑，連人帶車摔到馬路中央，而潘女疑似受到驚嚇反應不及，直接騎上了機車，楊男也因此被卡在車底。

▲▼騎士青苔路上超車打滑自摔。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲騎士自摔後，後方轎車駕駛疑似驚嚇過度反應不及直接騎上機車，導致騎士一度受困車底。（圖／記者李忠憲翻攝）

潘女見狀嚇壞，趕緊下車查看，而就在此時，還可以聽見楊男不斷大聲呼喊「倒車！倒車！」潘女才趕緊將車後移。楊男從車底脫困後，痛苦的不斷在地上翻滾，而熱心民眾也衝上前協助並報警，所幸楊男僅身體多處挫傷，並無生命危險。

這段畫面事後被分享到臉書，引起網友熱議，有網友認為機車雖然有錯，但轎車駕駛反應明顯太慢，「開這麼慢然後還來不及煞車也真的蠻神奇的，沒專心？邊開邊看風景？」、「汽車駕駛反應能力也真的是慢到讓人心驚驚」、「開車反應真慢...時速頂多40...還沒反應煞車」、「雨刷反應都比駕駛快」。

▲▼騎士青苔路上超車打滑自摔。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲騎士一度受困車底，轎車駕駛將車後移後，他才得以脫困。（圖／記者李忠憲翻攝）

然而，也有網友針對騎士超車舉動發表意見，「機車要超車還是左邊超吧，右邊青苔碎石隆起狀況一堆。幸好是小客車，大卡車的話就回老家了。」、「旁邊都青苔還敢催油門啊？人是有可能笨死的相信嗎？」、「拿青苔超車也是不簡單啦」。

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關鍵字：青苔,超車,自摔

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