客人挑掉生菜...他曝辛酸怒喊：為何不先說！　網友2面論戰：付錢的是老大

▲原PO耗費時間精力處理生菜，卻常常遇到客人把生菜挑掉，他心痛怒喊「為何不先說？」（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳韻如／綜合報導

外出吃飯，若是不喜歡吃生菜，你會怎麼處理？有餐廳業者就在臉書發文抱怨，美生菜的價格一顆就要100多元，還要花費時間處理，但卻常常碰到客人把生菜挑掉，讓業者心痛直喊「幹嘛不先說不要加菜嘞？利潤時間都被貴死人的生菜吃掉了，你們還不乖乖吃下肚子」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文寫道，「真的很討厭不吃菜又不先告知的客人」。他表示，現在美生菜一斤就要85元，一顆就要100多，且還只能做20份餐點，「錢就算了，你們把菜挑出來的人，到底懂不懂我們處理菜多辛苦！」

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原PO進一步說明，處理生菜時，要把老葉粗梗去除，並用過濾水洗過3次，「最後用自己煮過得冰水冰鎮他們（因為外面衛生冰塊不放心！！）結果你們挑掉！挑掉！」每天至少耗費1個多小時處理生菜，但卻經常遇到顧客不事先告知，就把菜挑掉，讓原PO不禁直呼，「看了心會痛好不好？？！利潤時間都被貴死人的生菜吃掉了，你們還不乖乖吃下肚子」。

▲原PO耗費時間精力處理生菜，卻常常遇到客人把生菜挑掉，他心痛怒喊「為何不先說？」（圖／翻攝爆怨公社）

文末，原PO還表示，「我覺得很多人觀念很奇怪，因為付錢了所以就可以浪費食材？！」文章一出也立刻引來網友熱議，紛紛留言「我懂你的心情。美生菜真的貴到靠北。改高麗菜絲也不符成本」、「真的，浪費真的不好！」、「生菜真的貴...」。

然而，也有人持反面意見，認為「其實消費者結帳了，吃不吃就是他個人問題。」、「我覺得客人已經付錢了，她有權不吃、挑掉」、「浪費食物不好，但客人買了後續是他的自由」。

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