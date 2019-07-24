屁孩健保房尖叫亂竄...她出聲制止！恐龍嬤「8字」反嗆　全網炸怒：沒水準

▲住健保房遇吵鬧小孩探病，她出聲制止竟遭嗆「誰叫妳們要住健保房」。示意圖與本案無關。（資料照／記者林世文攝）

記者陳韻如／綜合報導

到醫院病房裡，不就應該輕聲細語，避免打擾到其他病患嗎？一名網友就在臉書發文抱怨，她到醫院探視阿嬤，而隔壁床有2個阿桑帶著孩子探病，但孩子卻不斷大聲喧嘩、追逐吵鬧，甚至還拿玩具到她家人面前揮，她忍無可忍出聲制止，但竟遭到阿桑回嗆「誰叫你們要住健保房」，讓原PO傻眼直呼「難道健保房就能吵吵鬧鬧打別人家屬嗎？」

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，自己到醫院探視阿嬤，但隔壁床位2位阿桑也帶著小孩來探病，「小孩大聲喧嘩，而且拿充氣玩具斧頭、充氣玩具鐵鎚、充氣玩具棒一直在醫院走道追逐，而且還拿充氣玩具像我爸揮過來」，整間病房鬧哄哄，讓人難以忍受。

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這時，原PO忍不住上前制止，「請問你們可以安靜一點嗎？」其中一位阿桑見狀，竟大聲直呼「死小孩叫你們安靜沒聽到喔？走走走我們出去。」原以為可以恢復寧靜的原PO，怎麼也沒想到下一秒阿桑竟在房門外打開手機音樂，還放到最大聲，隨後出言狂酸「不知道這樣會不會太大聲？」讓原PO氣得直罵「沒水準」，而阿桑竟還酸嗆「誰叫你們要住健保房」，態度極其囂張惡劣。

事後原PO忍不住發文直呼，「難道健保房就能吵吵鬧鬧打別人家屬嗎？健保房就可以吵嗎？」文章一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言「歹年冬搞笑郎」、「到醫院保持安靜是基本常識，真沒水準」、「不會替他人著想，就是自私」。

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