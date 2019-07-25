夫妻製造黑心海帶...10年賣3千噸！民眾全吞下肚　2度上訴結果出爐

▲夫妻製造黑心海帶販售，更一審判1年徒刑。示意圖與本案無關。（圖／翻攝自pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

高雄海帶製造業者潘貴蓮、陳來滿夫婦，2015年涉嫌添加「碳酸氫銨、碳酸鈉」等化工顏料浸泡海帶，時間長達10年，粗估至少3114.6公噸黑心海帶流入市面，被消費者吃下肚。一審法院判2人各1年2個月徒刑，但二審卻改判無罪，檢方上訴後經最高法院發回更審，高雄高分院更審維持一審判決有罪，改判2人1年徒刑，併科罰金90萬元。

高雄地檢署調查發現，潘男先將海帶泡清水膨脹，換3次清水後，再加入工業級「硫酸鋁銨」銨明粉變硬，隔天再撈起泡入「碳酸氫銨」及重鹼的溶液中，過30分鐘後變軟在換清水，等到海帶變軟才裝箱販售，估計自2014年4月至2015年間，有400公噸的食品流入高雄市左營區、鳳山區、大社區等49處傳統市場攤商，夫妻倆還辯稱，「全台灣的海帶都是這樣洗！只有自己被查很不公平，只是拿『碳酸氫銨』來『清洗』海帶，並非浸泡。」

然而，工業用「碳酸氫銨」是皮革廠拿來泡皮革的軟化劑，含砷、鉛等重金屬，吃下肚恐會傷肝腎，至於「硫酸鋁銨」（銨明礬）也同樣含有重金屬，很可能對腎功能不好的人造成鋁中毒， 根據高雄市衛生局及檢方事後調查，估計有3114.6公噸已經被民眾吃下肚，不法所得8800萬至1.5億，夫妻倆還說，「我自己也這樣吃！」仍遭到起訴。

一審法官審理後，認定潘姓夫妻倆用了5種非食用級的添加物，因此依照共犯食品添加未經中央主管機關許可之添加物而販賣罪，各判刑1年2個月，併科罰金110萬，再扣不法所得428萬1375元，但潘姓夫妻以添加物都是「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」准用品項為由，提出上訴。

二審審理發現，食品添加物標準列表中，碳酸氫銨、銨明礬列在第6類「膨脹劑」，碳酸鈉則列在第7、14類，低亞硫酸納列為第3、4類，冰醋酸第11類，都屬可添加物，認為5種添加物雖然合法，但是夫妻倆沒有事先取得「食品添加物許可證」，因此改判無罪。

不過，二審檢方不服提出上訴，案經最高法院撤銷發回重審，高雄高分院更一審則維持一審原判，但改判2人有期徒刑1年，併科罰金90萬元，且須服勞役10個月，並沒收不法所得380萬7522元。全案可上訴。

【更多新聞】

快訊／新北勞工局員工要殺副局長！持西瓜刀遭警壓制

新北勞工局員工持刀猛揮！嗆要殺副局長 母驚爆：有人用腦波控制她

青苔路超車自摔...後方轎車險輾！騎士痛喊：後退 網歪樓：雨刷反應最快