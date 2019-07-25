新北勞工局員工持刀猛揮！嗆要殺副局長　母驚爆：有人用腦波控制她

▲新北勞工局員工持刀揚言砍殺副局長，兇嫌母驚爆「女兒被腦波控制」。（圖／民眾提供）

記者陳韻如／新北報導

新北市勞工局25日上午發生一起駭人事件，一名王姓女員工自稱與副局長吳仁煜有糾紛，竟持西瓜刀跑到勞工局埋伏，一見到吳男出現，便立刻衝上前攻擊，所幸吳男機警躲開，而王女也當場遭到保大市府警員制伏，並帶回所偵辦。然而，其母親趕到警局關心，竟語出驚人表示，「有人要用腦波控制她」，讓在場員警全傻了眼。

這起案件發生在25日上午8時25分許，王女帶著預先準備好的西瓜刀守在勞工局7樓電梯門口，一見到吳仁煜踏出電梯，便立刻衝上前攻擊，吳仁煜當場嚇壞機警閃躲，其他員工也衝上前安撫並報警，最後王女在保大市府警員的制服下，被帶回海山派出所偵訊。

▲王女被帶回所偵辦，將以殺人未遂罪嫌送辦。（圖／民眾提供）

案發後，王女母親趕到派出所關心，面對記者詢問，王母情緒相當激動，更語出驚人表示，「有人一直騷擾她，還用腦波來控制她」，因為求助無門才出此下策。王母還提到，女兒與同事間的衝突越來越嚴重，是私人感情問題，「有人要讓她沒工作」。

王母說法前後矛盾，且細節交代不清，讓在場所有員警全傻了眼，完全摸不著頭緒，而目前全案仍持續偵辦中，將以殺人未遂罪嫌送辦。

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