客人點紅茶少冰！店員問5句怒炸「轟出去」：不想賣你了

▲手搖飲料店示意圖，與本文店家無關。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／綜合報導

做過餐飲業的人都知道，遇到雞同鴨講又無理取鬧的客人真的會讓人減壽。一名男網友日前遇到一位不停滑手機的客人，問飲料的糖度冰塊，對方卻一直不斷鬼打牆沒講重點，讓他最後受不了直接轟人出去，拒絕再賣飲料給此人。

一名男網友在臉書「爆怨公社」中分享惱人的客人，在飲料店工作的他，日前遇到一名顧客前來買紅茶，不過對方卻不斷低頭滑手機，面對他的提問都沒有回答到，讓他相當火大，以下為兩人對話：

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客人：一杯紅茶（滑手機）

原PO：大杯還是小杯？

客人：少冰（滑手機）

原PO：請問大杯還是小杯？

客人：少冰（繼續滑手機）

原PO：好。請告訴我大杯還是小杯。

客人：大杯少冰（還是在滑手機）

原PO：好的。請問甜度呢？

客人：阿就少冰啊。（繼續滑手機）

原PO：我是問你甜度...。

客人大吼：少冰聽不懂嗎？是要講幾次？會不會做生意啊？（手機終於放下了）

▲賣杯紅茶搞得很累。（示意圖／記者李佳蓉攝）

原PO隨後也終於受不了，直接要這位客人走人，「我不想賣你了。」然而對方也似乎沒有想要反省，反嗆店員態度不好，「我以後不會再來了！」一席話也讓原PO拜託他以後千萬不要再來，不懂為何不能專心點完茶再看手機。

對此許多從事過服務業的網友都超有共鳴，「像這種漫不經心的，我不會問他太多」、「給他全糖就好」、「少一個這種客人，多好幾年壽命」、「還有遇到自動消音的也很煩，再問一次還會被白眼」、「他以為他的手機滑一滑，你就會知道他要什麼了吧」。

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