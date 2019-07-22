超商門上貼「如廁中」！奧客怒譙：為何失蹤這麼久　店員曝辛酸喊：我錯了？

▲店員上廁所被奧客嗆「失蹤這麼久在幹嘛」。（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳韻如／綜合報導

「你在幹嘛？為什麼失蹤這麼久？」一名超商店員曾因憋尿憋出病來，而老闆知道後，便通融她若想上廁所就把自動門關上，並貼上紙條告知顧客就好。21日上班期間，她又因為內急想上廁所，於是她等到人潮較少時，趕緊衝到廁所速戰速決，一刻也不敢多待，然而她回到櫃台後，一名顧客進門就對著她質問「為何失蹤這麼久」，讓她大為傻眼。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，自從在超商工作後，就因為憋尿憋出急性腎炎，短時間內就住院了2次，老闆知道狀況後，也告知她若想上就立刻去，只要把自動門關上，貼張紙條告知顧客就好。然而，每當原PO這麼做，上完廁所出來，「就是會聽到客人在那邊唧唧歪歪」，特別是遇到身體不適，在廁所的時間稍微長一點，就一定會被碎念。

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21日上班期間，原PO特地等到人潮較少，且路上人車稀少的時段，貼上「如廁中，請稍後！」的字條後立刻衝去廁所，且速戰速決，一刻也不敢多待，但回到櫃台後，一名顧客進門直接對著她質問「你在幹嘛？為什麼失蹤這麼久？」讓原PO一秒暴怒「什麼叫我失蹤？我貼了一張紙寫那麼大字，眼睛都沒有看到嗎？？？」

這樣的經驗也讓原PO不禁吶喊「難道上個廁所錯了嗎？」、「真心覺得超商這個行業的員工很可憐...」，而文章一出，不少網友也心疼原PO遭遇，紛紛留言「辛苦了,該上廁所還是要上,身體比較重要」、「有些人就是不懂體諒...」、「可能他看不懂如廁的意思...下次可寫棒賽中勿擾」。

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