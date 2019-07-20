沒加半點胡椒！女客「堅持餐點會辣」要退費：別家不辣就有個味道　網全問號

▲有些人對辛辣味很敏感，別說辣椒了，連胡椒都受不了。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

奧客難道是上天派來的修煉嗎！一名女網友日前遇到奇葩客人，明明餐點沒有加任何會辛辣的調味料，對方卻一直鬼打牆表示有辣味，還說「其他家不辣就有一個味道」，堅持要原PO退錢，讓所有人都一頭霧水，好奇到底是什麼味道。

一名從事餐飲業的女網友在臉書「爆怨公社」中發文抱怨客人，她表示昨（19日）有一對中年男女到她的店裡，劈頭就問說有沒有不辣的東西，她也回說所有的餐點都可以做原味，對方隨後就點了一份綜合餐。

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原PO隨後送上餐點後，女客卻質疑「哈囉？這有辣欸？我一點辣都不行妳知道嗎？」原PO很納悶，她表示不僅辣椒，她連蒜頭胡椒等刺激的佐料都沒有放，加上本來當天就有不吃辣的常客來吃飯，所以她的做法真的是沒問題的。然而對方卻堅持餐點裡有辣味，老闆娘也只好認了重做一份給客人。

▲女奧客：我一點辣都不能吃你知道嗎？示意圖，非本文當事人。（圖／本報資料照）

沒想到第二份餐點上桌後，對方還是堅持有辣味，甚至表示「其他家不辣就有一個味道」，要原PO不要多說，退錢就對了。店家默默退完錢後還是超納悶，「請問到底是什麼味道？」她也感嘆平時被這些奧客折磨，讓她內心的死亡筆記本一直增添人數。

網友們看完也傻眼，紛紛聲援表示，「反正怎麼放，她都喊辣，不如就放個地獄辣椒吧」、「給他一杯水，不收錢，叫他喝完滾」、「人家需要知道妳一點辣都不能吃嗎？」、「誰家的公主快帶走難看」、「那個味道到底是什麼味道」、「腦殘的味道」。

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